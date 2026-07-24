Goal.com
En directoEntradas
USMNT Transfers Pepi Balogun BerhatlerGetty
Ryan Tolmich

Traducido por

Fichajes de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos: Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Sebastian Berhalter y las estrellas del Mundial que podrían cambiar de equipo este verano

Analysis
USA
FEATURES
S. Berhalter
F. Balogun
R. Pepi
C. Pulisic

El «USMNT Transfer Notebook» sigue los movimientos de los jugadores estadounidenses y ofrece las últimas novedades sobre los integrantes de la selección nacional de Estados Unidos.

El mercado de fichajes nunca se detiene, aunque se ralentiza durante el Mundial. Durante unas semanas el foco está en el fútbol, no en los rumores; pero, una vez acaban los partidos, estos vuelven con fuerza.

Como siempre, varios jugadores de la selección masculina de Estados Unidos, especialmente los que brillaron este verano, están en la mira.

La MLS ya volvió y, en poco tiempo, los campeonatos europeos harán lo mismo. Entonces podrían aparecer nuevos estadounidenses en el extranjero o viejos conocidos en otros destinos, tras su paso por el Mundial.

¿Quién podría cambiar de equipo y quién ya lo hizo este verano? GOAL analiza el futuro de los veteranos del Mundial de la selección masculina de EE. UU.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sebastián Berhalter

    Sebastián Berhalter ya viaja a Europa tras fichar por el Middlesbrough.

    Se trata de un salto acertado: ficha por el Middlesbrough, aspirante al título de la Championship, y se reencuentra con su amigo Aidan Morris. Gracias al acuerdo, se incorporará antes de lo previsto y podrá preparar la pretemporada con el equipo. Los Vancouver Whitecaps, que veían expirar su contrato este año, reciben 2 millones de dólares.

    Ahora su reto es consolidarse en el centro del campo, con quien sea el próximo seleccionador de Estados Unidos. Tiene la calidad para lograrlo, y si el Mundial fue una muestra, puede ser ese jugador clave que ayude a Middlesbrough a ascender a la Premier League.

    • Anuncios
  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Max Arfsten

    Hablando del Boro, otro canterano del Columbus Crew podría fichar pronto.

    Arfsten lleva tiempo vinculado al club de la Championship y, a principios de año, declaró aGOAL que seguir jugando en Europa es uno de sus objetivos. Las negociaciones cobran impulso, pues el propio centrocampista admite que todo se está acelerando.

    «No me gusta dar la respuesta políticamente correcta, pero ahora mismo juego en el Columbus Crew», declaró Arfsten según The Columbus Dispatch. «Hoy estoy entrenando y estoy centrado en eso. No sé muy bien qué va a pasar en el futuro, pero ahora mismo estoy disfrutando de mi vuelta».

    Tras brillar en la MLS y jugar un Mundial, ¿es el momento ideal?

    A sus 25 años aún debe madurar, pues, como Berhalter, es un tardío. Ya es un jugador de la selección, pero con la llegada de una nueva era y un nuevo ciclo, peleará por minutos en la banda izquierda.

  • BalogunGetty Images

    Folarin Balogun

    La noticia principal era que Balogun se había unido a LeBron James, pero lo más destacado es que se ha unido a Klutch, una agencia deportiva conocida por hacer que las cosas sucedan tanto dentro como fuera del campo.

    Balogun fue la revelación del verano y su fichaje por el equipo de Rich Paul lo confirma. Su actuación en el Mundial lo convirtió en un nombre conocido en Estados Unidos, y ahora Klutch quiere mantener ese impulso potenciando la marca «Balogun».

    ¿Implica eso un traspaso? Podría ser. Balogun fue letal con el Mónaco la temporada pasada y, tras su actuación en el Mundial, los grandes clubes están interesados, entre ellos la Juventus —donde juega su compañero en la selección estadounidense Weston McKennie— y el Dortmund, que ya ha tenido éxito con internacionales estadounidenses. También está el Sunderland, que terminó séptimo el año pasado. La presencia del Mónaco solo en la Liga de Conferencias no ayuda, sobre todo si alguno de esos grandes clubes decide apostar por la nueva estrella de la selección estadounidense.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    Christian Pulisic

    Es evidente que el valor de Pulisic ha bajado respecto al año pasado: lleva tiempo sin marcar con su club y su Mundial fue decepcionante. Aun así, sigue habiendo interés, y su situación contractual lo hace aún más atractivo.

    Está en el último año de su contrato con el AC Milan, así que el club debe decidir: venderlo ahora, renovarle pronto o dejarlo marchar gratis en 2025 tras un posible precontrato en enero.

    Se ha mencionado al NYCFC, cuyo director ejecutivo, Brad Sims, admitió el interés del club. También se ha vinculado a Pulisic con Liverpool, Tottenham y Manchester United, aunque por ahora todo son rumores. Mientras el reloj avanza, el final del contrato se acerca y, a partir de ahí, ¿quién sabe qué pasará?

  • Ricardo Pepi, USMNTGetty

    Ricardo Pepi

    Ha habido varias oportunidades para fichar a Pepi, y en algún momento dará el gran salto.

    Parecía inminente en invierno: el Fulham lo ficharía, pero el trato cayó porque el PSV no encontró reemplazo. Aunque arranque la temporada en Holanda, sus goles seguro reavivarán los rumores.

    ¿Será este su año? ¿Y adónde le llevará? Es una historia clave para Pepi y para el fútbol estadounidense, pues antes o después dará el merecido salto de calidad.

  • Matt Turner New England Revolution 2026Getty

    Matt Turner

    Ya es oficial: Turner regresa al New England Revolution para la próxima temporada.

    Los Revs han anunciado que Turner seguirá cedido por el Lyon, con opción de compra. Así se queda en Nueva Inglaterra y mantiene la titularidad para conservar su sitio en la selección estadounidense. A sus 32 años, aún le quedan buenos años por delante, sobre todo en la portería, y aquí tiene los minutos que necesita para mantener o mejorar su nivel.

    La pugna por la titularidad en la portería de la USMNT se mantiene de cara al ciclo 2030, y esta decisión permite a Turner seguir en la lucha.