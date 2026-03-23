El BVB podría seguir sacando provecho durante mucho tiempo de un gran error: lo que queda del director deportivo Sebastian Kehl en el Borussia Dortmund

La primavera y el verano de 2024 resultaron bastante difíciles para Kehl desde el punto de vista personal y profesional. No es ningún secreto que le hubiera gustado ocupar el puesto de director deportivo tras la retirada de Hans-Joachim Watzke. «Para mí habría sido un paso lógico», había declarado Kehl en marzo de 2024 en el programa Doppelpass de Sport1 al referirse a sus ambiciones. Sin embargo, en mayo de 2024, en lugar de Kehl, fue su antiguo compañero de equipo Lars Ricken quien ascendió de director de cantera a nuevo director deportivo.

Y luego, a Kehl se le asignó además a Sven Mislintat, hoy director deportivo del Fortuna Düsseldorf, como nuevo compañero en la responsabilidad deportiva. Una constelación que, probablemente, estaba condenada al fracaso desde el principio, provocó rápidamente desacuerdos y desembocó en la salida prematura de Mislintat en febrero de 2025.

Para entonces, Nuri Sahin ya se había marchado de nuevo; el BVB lo había traído de vuelta al club a principios de 2024 como segundo entrenador de Terzic y, seis meses después, lo había ascendido a entrenador principal. Una decisión en la que, por supuesto, Kehl tuvo un papel decisivo, ya que conoce muy bien a Sahin de su etapa como compañeros de equipo en el Borussia. «Nuri trabajó con mucha pasión e intensidad y se esforzó al máximo, pero las cosas no encajaron en un momento dado», tuvo que admitir Kehl en mayo de 2025 en el programa Doppelpass de Sport1.

Tan solo medio año después, Sahin fue despedido, ya que el BVB no convencía de forma constante y corría el riesgo de quedarse fuera de la Liga de Campeones. Y eso que la ventana de fichajes de verano de 2024 del Dortmund había sido tan elogiada.

Con Serhou Guirassy llegó, con dos años de retraso, por fin el delantero centro que, al menos en parte, podía hacer olvidar a Haaland. Además, Kehl fichó para el Dortmund a tres internacionales alemanes: Waldemar Anton, Maximilian Beier y Pascal Groß. Aunque Groß regresó a Brighton a principios de 2026, en retrospectiva todos fueron buenos fichajes; al fin y al cabo, Anton, Beier y Guirassy se encuentran actualmente entre los jugadores más importantes del Borussia. Beier hizo posible la venta de Donyell Malen al Aston Villa a principios de 2025 por 25 millones de euros. Anton asumió, como mínimo de forma satisfactoria, el difícil legado del icono del club Mats Hummels, que en 2024 no renovó su contrato. Y Guirassy, a pesar de algunos rumores y alguna que otra racha de bajo rendimiento, suele marcar goles de forma fiable.

Además, Kehl ha logrado subsanar el error con Sahin con la incorporación de Kovac. El croata se encargó de que el Dortmund acabara alcanzando la Liga de Campeones la temporada pasada, estabilizó notablemente al equipo y, en esta temporada, todo apunta a que el BVB se asegurará la clasificación para la máxima competición europea sin demasiados problemas.

No obstante, los últimos periodos de fichajes han tenido sus contratiempos, que aún hoy plantean interrogantes. En el caso de Yan Couto, por ejemplo, el Dortmund aceptó una cláusula de compra obligatoria bastante rápida al ficharlo en calidad de cedido del Manchester City en el verano de 2024. Así, el BVB tuvo que pagar un total de 25 millones de euros por el lateral derecho, que en el año y medio que lleva en Westfalia nunca ha logrado convencer de forma constante y suele ser solo un jugador de rotación.

Para reforzar la profundidad en la posición de defensa central, el verano pasado llegó Aaron Anselmino cedido por el Chelsea FC. En un primer momento, un fichaje excelente: el argentino demostró inmediatamente su gran potencial en sus primeros partidos, pero se vio apartado del equipo una y otra vez por lesiones. Tras solo unos pocos partidos, tuvo que volver en invierno a los Blues y fue cedido de nuevo al Estrasburgo. Un auténtico desastre, si se tiene en cuenta que el BVB, bajo la dirección de Kovac, juega con una defensa de tres y que los centrales experimentados y listos para jugar son, a estas alturas, un bien escaso en la plantilla del BVB.

Sin embargo, es posible que el Dortmund acabe beneficiándose a posteriori de este gran error de planificación de la plantilla. Al fin y al cabo, Luca Reggiani, de solo 18 años, que tuvo que echar una mano en un momento de necesidad, se reveló como una promesa de futuro posiblemente aún mayor. El BVB recompensó las buenas primeras impresiones que dejó con una renovación de contrato. Por otra parte, fue muy loable el fichaje de Daniel Svensson, por el que el Dortmund pagó en total solo ocho millones de euros y que es un jugador muy fiable en el lateral izquierdo.

Y luego están algunos fichajes bastante caros, por los que el BVB podría estar muy agradecido a Kehl en el futuro. Jobe Bellingham, por ejemplo, fue el verano pasado uno de los jugadores más deseados por el técnico de 46 años; el Borussia se impuso a rivales de renombre en la pugna por el talento del centro del campo y finalmente se llevó el gato al agua por 30,5 millones de euros. Los primeros meses de Bellingham en el BVB estuvieron marcados por problemas y actuaciones en su mayoría insatisfactorias, pero el potencial del jugador de 20 años es enorme, y últimamente se ha hecho cada vez más evidente. El tiempo de juego de Bellingham ha aumentado, al igual que su estabilidad y su valor añadido para el equipo. El Dortmund podría disfrutar mucho de este joven en los próximos años.

Lo mismo podría decirse de Fabio Silva, que llegó procedente del Wolverhampton como suplente y posible sucesor a medio plazo de Guirassy. Y también de Carney Chukwuemeka, que muestra una y otra vez destellos de su extraordinario talento. Si se mantiene libre de lesiones a largo plazo, podría haber merecido la pena que Kehl, tras un tenaz esfuerzo, lograra fichar al centrocampista del Chelsea para el BVB.

Sea quien sea quien suceda a Kehl: si, tras Nmecha, Schlotterbeck también renueva, se encontrará en el BVB con una plantilla de gran calidad y con la solidez necesaria, capaz de perseguir grandes objetivos con uno o dos refuerzos de calidad. Con la decisión de no renovar los contratos de Julian Brandt, Salih Özcan y Süle, se necesita un pequeño cambio en la estructura. En lo que respecta a los nuevos fichajes, el Dortmund debería centrarse por el momento en dos cosas: un jugador decisivo que sustituya a Brandt y otro defensa central que garantice la amplitud en el centro de la zaga y que, a ser posible, pueda aportar más al ataque que Süle últimamente. Todo lo demás depende también de las decisiones pendientes sobre el futuro de estrellas de primer nivel como Karim Adeyemi o Guirassy.