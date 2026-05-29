Los catalanes están cerca de cerrar el fichaje de un tercer jugador estrella. Desde enero se sabía que Bernardo Silva quería llegar al Barça. El contrato del centrocampista de 31 años con el Manchester City vence el 30 de junio, tras nueve temporadas, 460 partidos, 76 goles y 77 asistencias.
Según A Bola, el Barça avanza en las negociaciones y el jugador estaría dispuesto a reducir su salario para fichar.
Según Sport, el jugador, gran admirador del club y con lazos personales en la ciudad, ya contactó al Barça en invierno a través de su agente, Jorge Mendes.