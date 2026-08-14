AFP
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¡Fichaje frustrado! El Borussia Dortmund se retira de una operación de 50 millones de euros por uno de los grandes talentos de la Bundesliga
El Dortmund pone fin a la persecución de El Mala
El Dortmund se ha retirado de forma dramática de la carrera por fichar a la prometedora perla del Koln El Mala. Según BILD, la decisión llega después de que el conjunto de la Bundesliga viera rechazada por sus rivales nacionales una enorme oferta de traspaso superior a los 50 millones de euros.
La propuesta final fue presentada al director deportivo del Koln, Thomas Kessler, por los ejecutivos del Dortmund Lars Ricken y Ole Book en los últimos días. Sin embargo, los clubes no lograron alcanzar un acuerdo total, lo que llevó al Dortmund a levantarse por completo de la mesa de negociaciones. Este importante giro pone fin a uno de los culebrones de traspasos más destacados del verano. Ahora, todo apunta a que el jugador seguirá en su actual club la próxima temporada.
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Ricken confirma el fracaso total del traspaso
El director general deportivo del Dortmund, Ricken, ha confirmado públicamente que el club ya no seguirá adelante con el fichaje del talentoso joven. Aclaró por completo la situación al pronunciarse sobre la operación frustrada.
"Said El Mala no es jugador del Borussia Dortmund y tampoco lo será este verano", confirmó Ricken a Funke Mediengruppe. "Said El Mala no es jugador del Borussia Dortmund, ni lo será este verano. Mantuvimos conversaciones abiertas con los dirigentes del 1. FC Köln durante los últimos días, pero rechazaron nuestra oferta final. El Borussia Dortmund no presentará otra oferta y no seguirá adelante con el fichaje del jugador".
La estructura de bonus resultó muy problemática.
Aunque el paquete económico global era increíblemente lucrativo, la estructura del acuerdo propuesto acabó provocando el colapso de las negociaciones. Según BILD, la cantidad fija del traspaso ofrecida por el Dortmund rondaba los 46 millones de euros.
Con la inclusión de varias variables por rendimiento, el paquete total habría superado ligeramente la valoración de 50 millones de euros del Koln, hasta alcanzar una cifra estimada de entre 52 y 53 millones de euros. Sin embargo, el Koln quedó completamente insatisfecho con las estrictas condiciones vinculadas a esos posibles bonus.
Según se informa, las variables propuestas estaban estructuradas a lo largo de un periodo de tiempo considerablemente largo. Además, dependían en gran medida de que el jugador alcanzara un elevado número de apariciones con el primer equipo, lo que significaba que el Koln carecía de una certeza financiera garantizada.
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El Mala apunta a seguir en Colonia
Tras la retirada definitiva del Dortmund de las negociaciones, El Mala continuará con su desarrollo inmediato en el Koln. La joven promesa, muy bien valorada, centrará ahora toda su atención en la próxima temporada junto a sus actuales compañeros de equipo.
La firme postura del Koln en el mercado de fichajes demuestra su claro deseo de marcar las condiciones de cualquier salida de alto perfil. El club logró mantenerse firme en lo relativo a la estructura exacta de pago de su valoración de 50 millones de euros. Mientras tanto, el equipo de captación del Dortmund deberá centrar ahora su atención en objetivos alternativos. La cúpula del club explorará otras opciones si desea reforzar su plantilla antes de que el mercado de fichajes de verano cierre oficialmente.
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