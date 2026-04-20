Según Sky Sport, los Reds ven al joven de 19 años como su principal candidato para reemplazar a Mohamed Salah, quien dejará el Liverpool al final de la temporada.
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¿Fichaje de más de 100 millones de euros? El Liverpool elegiría a una estrella de la Bundesliga para reemplazar a Mohamed Salah
Según el informe, Liverpool ya mantiene «conversaciones muy concretas» con la agencia que representa a Diomande. Aunque aún no ha habido contacto con Leipzig, esto podría cambiar pronto.
Para ficharlo, el Liverpool debería pagar una cifra elevada: el marfileño tiene contrato con el RB hasta 2030. Según Sky, el Leipzig quiere modificar el contrato y, para ello, también negocia con los representantes del jugador. El tercer clasificado de la Bundesliga, que gracias a Diomande aspira a regresar a la Liga de Campeones, pediría más de 100 millones de euros por su joya ofensiva.
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La pugna por Yan Diomande: el Liverpool parece llevar clara ventaja al PSG
De este modo, Diomande se convertiría en el quinto fichaje de la Bundesliga que supera los 100 millones de euros, tras Kai Havertz (2020, 100 M€, Bayer Leverkusen-Chelsea), Florian Wirtz (2025, 125 M€, Leverkusen-Liverpool) y Jude Bellingham (2023, 127 M€, del BVB al Real Madrid) y Ousmane Dembélé (2017, 148 millones de euros, del BVB al Barcelona), en convertirse en la quinta salida de la Bundesliga que supera los 100 millones.
Llegó al Leipzig el año pasado procedente del CD Leganés por 20 millones y, en solo una temporada, se ha convertido en una de las estrellas de la Bundesliga y en pieza clave del RB. En 32 partidos de la 2025/26 ha marcado 13 goles y dado ocho asistencias. En octubre debutó con Costa de Marfil, con la que podría enfrentarse a Alemania en la fase de grupos del Mundial.
Su progresión ha llamado la atención de varios grandes de Europa: Liverpool y, sobre todo, París Saint-Germain, que ya se ha reunido con su agente. Por ahora, los ‘reds’ están en pole position.
Yan Diomande sueña con el Liverpool FC
Diomande admitió en enero, en un vídeo de TikTok, que el Liverpool es el club de sus sueños: «Soy un gran aficionado. Mi padre quiere verme jugar en Anfield y yo también».
Curiosidad: el Liverpool habría seguido a otro marfileño de la Bundesliga, Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim), como posible sustituto de Salah. Como con Diomande, también se menciona al Bayern Múnich como interesado en Touré.
Para el Liverpool es clave asegurar un puesto en la próxima Liga de Campeones. Actualmente es quinto en la Premier y ese lugar le basta. Este fin de semana sus opciones aumentaron: el Chelsea, que le sigue, cayó 0-1 ante el Manchester United y, al día siguiente, los Reds vencieron 2-1 al Everton en el derbi. A cinco jornadas del final, los Reds aventajan en siete puntos al Chelsea.
Antes, el periodista David Ornstein afirmó en el pódcast The Athletic FC que Slot podría quedarse aunque falte la ‘Champions’, aunque su margen se había reducido por la campaña.
A pesar de un desencuentro con Salah en diciembre, el egipcio anunció en marzo que se irá un año antes de terminar su contrato: «Ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada».
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Las salidas más sonadas de la Bundesliga
Puesto
Jugadores
De
A
Año
Fichaje
1
Ousmane Dembélé
Borussia Dortmund
FC Barcelona
2017
148 millones de euros
2
Jude Bellingham
Borussia Dortmund
Real Madrid
2023
127 millones de euros
3
Florian Wirtz
Bayer Leverkusen
FC Liverpool
2025
125 millones de euros
4
Kai Havertz
Bayer Leverkusen
FC Chelsea
2020
100 millones de euros
5
Hugo Ekitike
Eintracht de Fráncfort
Liverpool
2025
95 millones de euros
6
Randal Kolo Muani
Eintracht de Fráncfort
París Saint-Germain
2023
95 millones de euros