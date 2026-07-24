¡Fichaje de los Jedi! El Manchester United ve a la estrella de la selección estadounidense Antonee Robinson como el jugador ideal, pese a tener ya a Luke Shaw como lateral izquierdo

Robinson, conocido como «Jedi», es un jugador consolidado en la Premier League. En Craven Cottage se ha convertido en una figura dominante en la banda izquierda.

Sus asistencias son impresionantes y, a sus 28 años, influye en los dos áreas. Desde hace tiempo se rumorea su salida del oeste londinense.

Liverpool llegó a valorar su fichaje y el interés de Old Trafford nunca desaparece. El United ha reforzado ataque y centro del campo en las dos últimas ventanas.

Ahora la prioridad es la defensa, donde hace falta más profundidad en los laterales. Robinson sería una opción fiable para Carrick, dada la fragilidad física de Shaw, con solo 12 meses de contrato.