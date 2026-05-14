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Ameé Ruszkai

Traducido por

Fichaje de la temporada de la WSL: el top 10 de GOAL para la temporada 2025-26 -clasificación

WSL Serie Primavera
Women's football
Arsenal Women
Manchester City Women
Manchester United Women
Chelsea FC Women
Brighton & Hove Albion Women
Liverpool FC Women
Tottenham Hotspur Women
London City Lionesses
Aston Villa Women
FEATURES
J. Falk
B. Olsson
O. Smith
L. Kendall
C. Nnadozie
A. Thompson
F. Godfrey
J. Rose
J. Park
T. Koga

En los últimos 18 meses, los fichajes en el fútbol femenino se han disparado. En enero del año pasado, Naomi Girma se convirtió en la primera jugadora en alcanzar el millón de dólares, pero ahora ya es solo la sexta más cara de la historia, pues las transferencias de siete cifras se vuelven cada vez más comunes a medida que crece el deporte.

Tres de las jugadoras que superan a Girma en esa lista llegaron a la WSL el verano pasado; dos están en la selección de GOAL de los mejores fichajes de la temporada. Pero no todo es invertir a lo grande: hay éxitos con traspasos gratuitos, fichajes modestos y cesiones, y este año han desembarcado en Inglaterra muchas jóvenes promesas.

Algunos han llevado a sus equipos a récords, títulos y la salvación. Estos son los 10 mejores fichajes de GOAL en la WSL 2025-26.

  • Lucia Kendall Aston Villa Women 2025-26Getty Images

    10Lucia Kendall (Aston Villa)

    La temporada del Aston Villa ha sido irregular: buenos momentos, malos y partidos con muchos goles. Aun así, el mercado de fichajes dejó notas positivas. La internacional japonesa Maya Hijikata ha demostrado ser una joya, la lateral holandesa Lynn Wilms lidera la WSL en asistencias en su primera temporada, pero es Lucia Kendall quien sobresale entre los fichajes.

    Llegó el verano pasado desde el Southampton, el club de su infancia, y ya se ganó un lugar en la selección inglesa: en tres de sus seis partidos internacionales ha sido titular con las Lionesses. Su calidad con el balón, el juego físico y la versatilidad en el centro del campo la hacen capaz de cumplir cualquier función.

    Al cierre de su primer curso con las ‘Villanas’, lidera el equipo en intercepciones, es segunda en pases completados en campo rival y faltas provocadas, y figura entre las cinco mejores en pases clave y duelos ganados. Ver cómo rendirá en su segunda campaña en la WSL será apasionante.

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  • Freya Godfrey London City Lionesses 2025-26Getty Images

    9Freya Godfrey (London City Lionesses)

    La WSL ha vivido una temporada apasionante para la cantera, y eso se nota en las nuevas caras que Sarina Wiegman ha llamado a las Lionesses, como Kendall. También destaca Freya Godfrey, aún sin debutar con Inglaterra, pero ya convocada dos veces gracias a su impacto en las London City Lionesses.

    Llegó cedida la temporada pasada, contribuyó al ascenso y en verano se marchó del Arsenal tras siete años en su cantera para fichar de forma definitiva por el club londinense. Ahora, con 20 años, recoge los frutos de ese salto de fe: ha sido la mejor jugadora del club tanto en su primer curso como en el de la máxima categoría.

    Con nueve goles o asistencias en 17 partidos (una cada 124 minutos), la delantera lidera a su equipo en ambas categorías y ayuda a London City a aspirar al séptimo puesto.

  • Jennifer Falk Liverpool Women 2025-26Getty Images

    8Jennifer Falk (Liverpool)

    El mercado de invierno fue clave para la permanencia del Liverpool en la WSL, y quizá ningún fichaje fue más decisivo que el de Jennifer Falk. Antes, el técnico Gareth Taylor alternó a Faye Kirby y Rafaela Borggrafe sin éxito: 11 partidos y ni un solo encuentro sin encajar. Falk llegó y cambió la historia: cuatro clean sheets en siete encuentros, más solidez y experiencia. Ese rendimiento ha alejado al equipo del descenso.

    En la WSL, el equipo encajó 21 goles en los primeros 11 partidos, pero solo 10 en los 10 que ha jugado Falk, quien además atajó el 71,4 % de los tiros. Por eso, según los rumores, Taylor quiere ficharla de forma permanente antes de que termine su cesión procedente del Hacken.

  • Olivia Smith Arsenal 2025-26Getty

    7Olivia Smith (Arsenal)

    El año pasado, en plena oleada de fichajes millonarios en el fútbol femenino, Olivia Smith se convirtió en la primera jugadora en alcanzar el millón de libras. El Arsenal pagó esa cifra para llevarse a la extremo canadiense tras su brillante primera temporada con el Liverpool. Sus actuaciones en Merseyside la consagraron como uno de los mejores fichajes de la anterior campaña de la WSL, y sus logros en la capital la vuelven a incluir en la lista este año.

    Solo las delanteras Alessia Russo y Stina Blackstenius, más Frida Maanum —que acabó la temporada en gran forma— han aportado más goles y asistencias que ella en el Arsenal. Su juego directo, su peligro como goleadora y asistente, y su regularidad han sido clave para el equipo de Renee Slegers, que seguirá disfrutando de sus cualidades en los próximos años: apenas tiene 21.

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    6Jess Park (Manchester United)

    La temporada de la WSL ha sido decepcionante para el Manchester United. Aunque las «Red Devils» llegaron a una final de copa y a los cuartos de la Liga de Campeones femenina en su debut, el cuarto puesto les impide jugar competiciones europeas el próximo curso. Aun así, algunas incorporaciones han sido aciertos. Julia Zigiotti Olme ha brillado en el medio, pero es Jess Park quien se lleva los aplausos como uno de los mejores fichajes del verano.

    La internacional inglesa ha sido una revelación en ataque, donde Marc Skinner la ha colocado en una posición nueva. Park ha respondido con creces: seis goles y cinco asistencias, su mejor campaña en la WSL.

    A pesar de la campaña complicada, sus actuaciones invitan al optimismo: con solo 24 años, aún tiene margen para crecer.

  • Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26Getty Images

    5Alyssa Thompson (Chelsea)

    Tras el triplete nacional de la primera temporada de Sonia Bompastor, invictas, la segunda campaña del Chelsea ha sido más decepcionante, aunque acabó con un título. Las Blues cedieron el título de la WSL tras siete años de dominio, aunque aún lograrán plaza europea. Las lesiones mermaron la plantilla, sobre todo en ataque, y recargaron de presión a Alyssa Thompson, fichaje de siete cifras procedente del Angel City.

    A pesar de su precio, uno de los más elevados en la historia del fútbol femenino, llegó con 20 años y poca experiencia al máximo nivel. No se esperaba cargarla de responsabilidad tan pronto, pero ha respondido bien, liderando la plantilla del Chelsea en goles y asistencias en la WSL antes de la última jornada.

    Y lo ha logrado pese a ocupar, en algunos partidos, posiciones que no le han permitido mostrar su mejor versión por las bajas. Un curso prometedor que, con la experiencia adquirida, solo puede mejorar.

  • Beata Olsson Liverpool Women 2025-26Getty Images

    4Beata Olsson (Liverpool)

    El mercado de fichajes de enero fue clave para que el Liverpool evitara el descenso, pero también llegaron refuerzos interesantes en verano. Risa Shimizu llegó cedida y, pese a su grave lesión anterior, ha brillado tanto que podría fichar definitivamente por el Liverpool procedente del Manchester City. Beata Olsson, sin embargo, ha sido la más destacada: sus goles han resultado decisivos para la permanencia y la convierten en una de las mejores incorporaciones de la WSL.

    Llegó en plena forma, tras anotar nueve goles en 15 partidos en la Damallsvenskan en 2025. Tras adaptarse a la WSL, marcó cuatro en los últimos seis encuentros antes de Año Nuevo y aportó tres puntos clave. En enero abrió el marcador en la victoria 2-0 contra el colista Leicester, un resultado que acercó aún más a los Reds a la salvación.

    Con seis goles y dos asistencias, la internacional sueca ha participado en el 40 % de los tantos Reds. Sin ella, el equipo no habría salido del descenso. Este verano debe reforzarse, sobre todo su capacidad de conversión, segunda mejor en la WSL entre las que han realizado 10 o más disparos.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    3Toko Koga (Tottenham)

    El Tottenham ha tenido una gran temporada. En su primer año en Londres, el entrenador Martin Ho ha dejado huella, y sus fichajes han sido clave. La incorporación invernal de Signe Gaupset apunta a lo más alto, mientras que el impacto de Cathinka Tandberg en ataque ha sido impresionante. Pero es Toko Koga quien más ha destacado entre los fichajes: con solo 20 años, se ha convertido en una de las mejores de la WSL esta temporada.

    Complementando a la australiana Clare Hunt en la defensa, Koga ha bloqueado más disparos que cualquier otra jugadora de la WSL este curso y ha contribuido a dejar la portería a cero ante Arsenal y Man Utd. Su aportación ha llevado a las Spurs al quinto puesto, su mejor clasificación histórica en la categoría.

    Además, es la jugadora de campo con más pases largos acertados, segunda en pases totales y quinta en pases en campo rival. Si el club logra retenerla, Koga será clave para el futuro del proyecto.

  • Jade Rose Man City Women 2025-26Getty Images

    2Jade Rose (Manchester City)

    El Manchester City ha dominado esta temporada gracias a su ataque, el mejor de la liga, y a una defensa sólida: pese a su estilo ofensivo, solo ha encajado la segunda menor cantidad de goles de la WSL. Su estilo ofensivo a veces los expone atrás, pero aún así lucen el segundo mejor registro defensivo de la WSL. Las actuaciones de Jade Rose, en su primera temporada en Inglaterra, han sido clave.

    Aunque ya era internacional con Canadá al llegar el verano pasado, esta ha sido su primera temporada profesional tras cuatro años en la Universidad de Harvard. Se ha adaptado con facilidad, ha sido titular en 18 de los 21 partidos del City y se ha convertido en una de las estrellas del equipo campeón.

    Quinta en tiros bloqueados, lidera al equipo en despejes y figura entre las cinco mejores en intercepciones y duelos aéreos ganados. Además, solo dos jugadoras realizan más pases precisos que ella, y es segunda en el City en pases largos efectivos.

    Con solo 23 años, su margen de mejora es amplio, y el fichaje a coste cero parece una ganga que crecerá con el tiempo.

  • Chiamaka Nnadozie Brighton Women 2025-26Getty Images

    1Chiamaka Nnadozie (Brighton)

    Ninguna portera ni fichaje en la WSL ha impresionado tanto esta temporada como Chiamaka Nnadozie, que llegó al Brighton el verano pasado procedente del Paris FC como agente libre.

    La internacional nigeriana, ya reconocida como una de las mejores guardametas del momento, reforzó su fama con sus actuaciones en Mundiales, la Copa Africana de Naciones y la Liga de Campeones, donde guió al modesto Paris FC a la final y a ganar la Copa de Francia.

    En su primera temporada en la WSL, ninguna portera ha evitado más goles, según los goles esperados en contra. Gracias a sus paradas, el Brighton ha encajado 5,7 tantos menos de los esperados y ella ostenta el mejor porcentaje de atajadas de la liga.

    Además, comparte el segundo puesto en la liga en partidos sin encajar, logro notable en un equipo que, con más goles recibidos que casi todos sus rivales, aspira al sexto lugar. Claro, no es solo mérito suyo, pero merece crédito por un registro superado solo por Hannah Hampton (Chelsea), Ayaka Yamashita (Man City) y Phallon Tullis-Joyce (Man Utd). Para GOAL, es el mejor fichaje de la WSL este curso.