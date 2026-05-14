Fichaje de la temporada de la WSL: el top 10 de GOAL para la temporada 2025-26 -clasificación

Ninguna portera ni fichaje en la WSL ha impresionado tanto esta temporada como Chiamaka Nnadozie, que llegó al Brighton el verano pasado procedente del Paris FC como agente libre.
La internacional nigeriana, ya reconocida como una de las mejores guardametas del momento, reforzó su fama con sus actuaciones en Mundiales, la Copa Africana de Naciones y la Liga de Campeones, donde guió al modesto Paris FC a la final y a ganar la Copa de Francia.
En su primera temporada en la WSL, ninguna portera ha evitado más goles, según los goles esperados en contra. Gracias a sus paradas, el Brighton ha encajado 5,7 tantos menos de los esperados y ella ostenta el mejor porcentaje de atajadas de la liga.
Además, comparte el segundo puesto en la liga en partidos sin encajar, logro notable en un equipo que, con más goles recibidos que casi todos sus rivales, aspira al sexto lugar. Claro, no es solo mérito suyo, pero merece crédito por un registro superado solo por Hannah Hampton (Chelsea), Ayaka Yamashita (Man City) y Phallon Tullis-Joyce (Man Utd). Para GOAL, es el mejor fichaje de la WSL este curso.