Fichaje de James Rodríguez por la Serie B: el exmediapunta del Real Madrid, en conversaciones con el Avellino de Nesta

El club de la Serie B Avellino está en negociaciones activas para cerrar un sensacional acuerdo por el exmediapunta del Real Madrid James Rodriguez. El director deportivo Mario Aiello ha confirmado oficialmente las conversaciones después de las primeras informaciones surgidas en España.

El centrocampista de 35 años está disponible tras una etapa en la MLS con el Montreal Impact.

El fichaje del exjugador del Real Madrid y del Bayern de Múnich supondría toda una declaración de intenciones para el conjunto italiano de segunda división.