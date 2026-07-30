Getty Images Sport
Traducido por
¡Fichado Maxence Lacroix! El Chelsea anuncia el fichaje por 52 millones de libras procedente del Crystal Palace, y el defensa asegura que tiene el «mismo deseo» que su nuevo entrenador, Xabi Alonso
El Chelsea completa el fichaje de Lacroix
El Chelsea ha confirmado oficialmente el fichaje de Lacroix procedente del Palace en una operación valorada, según se informa, en alrededor de 52 millones de libras. El defensa central, de 26 años, ha firmado un contrato de larga duración en Stamford Bridge hasta 2032. Lacroix se convierte en la última incorporación importante del Chelsea en su preparación para la campaña 2026-27 bajo las órdenes del nuevo entrenador Alonso. El central se incorporará de inmediato a sus nuevos compañeros de equipo de cara a los próximos compromisos de pretemporada.
Ambición compartida con Alonso
En declaraciones a su llegada a Stamford Bridge, Lacroix expresó su orgullo por unirse al gigante londinense y destacó las conversaciones positivas con Alonso. El defensa francés reveló que su ambición personal encaja con la visión expuesta por el técnico español.
"Estoy realmente feliz de formar parte de este maravilloso club", admitió. "Todo el mundo conoce la leyenda del Chelsea, su tradición ganadora, y formar parte de eso es un momento de orgullo.
"Cuando hablé con el entrenador, vi que vamos en la misma dirección y que tenemos el mismo deseo para este club. Queremos ganar. Cuando ves la calidad de los jugadores que hay aquí, todo lo que tenemos alrededor del club, es algo que podemos conseguir. La ambición es ganar títulos, y no veo la hora de aportar".
Éxito con títulos en Selhurst Park
Lacroix llega al oeste de Londres consolidado como uno de los centrales más dominantes del fútbol europeo. Durante sus dos temporadas en Selhurst Park, disputó 98 partidos y ayudó a escribir una era histórica para el Palace. El excanterano del Sochaux ganó la FA Cup, la Community Shield y la Conference League con el Crystal Palace.
- getty
La experiencia en el Mundial y el futuro en Stamford Bridge
Las estelares actuaciones de Lacroix con su club le valieron su debut internacional absoluto con Francia a principios de este año. Posteriormente, se ganó un puesto en la convocatoria de Francia para el Mundial, en el que disputó tres partidos mientras Francia terminaba en cuarta posición. Con su futuro ya resuelto hasta 2032, Lacroix buscará apuntalar la zaga del Chelsea tras sus abiertas actuaciones de pretemporada. Su presencia defensiva será vital mientras Alonso busca forjar una plantilla sólida capaz de competir por títulos en todos los frentes.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias