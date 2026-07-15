El United volverá a la élite europea la próxima temporada gracias a Michael Carrick, que despertó al gigante dormido. Su premio por el tercer puesto en la 2025-26 es un contrato definitivo de dos años.

Tras devolver a los Red Devils a la élite continental, el siguiente paso es consolidar ese crecimiento. En Old Trafford se preparan planes ambiciosos, como un nuevo estadio de 100 000 asientos.

El «Proyecto 150» ya está en marcha y el club aspira a celebrar títulos de la Premier League y la WSL antes de su aniversario de 2028.