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FBL-C1-EUR-FEYENOORD-INTER MILANAFP
Emanuele Tramacere
Traducido por

Feyenoord-Inter 0-2 EN DIRECTO: ¡Pio Esposito marca el segundo!

Feyenoord
Inter Milán
Liga de Campeones
Feyenoord vs Inter Milán

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No es la última oportunidad, pero si el Inter quiere seguir aspirando a quedar entre los 8 primeros de la fase de liga de la Champions League 2026/2027, que se clasifican directamente para los octavos de final, necesita ganar el partido de las 21 horas en el De Kuip de Róterdam contra el Feyenoord.

El Inter llega tras vencer por 1-0 al Shakhtar Donetsk y necesita sumar de nuevo tres puntos para seguir adelante en una competición europea que se le ha complicado después de dos derrotas consecutivas ante el Brujas y el Real Madrid. Los neerlandeses, por su parte, vienen de perder por 1-0 en el campo del Betis.

FEYENOORD-INTER 0-2

GOLEADORES: 8' Bisseck (I) 34' Pio Esposito (I)

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    45' - Zielinski conduce el balón hasta las inmediaciones del área rival y saca otro disparo más en este partido, esta vez con la izquierda. Ernst se lanza y lo desvía.

    43' OCASIÓN - Pase en profundidad para Ferri, que falla el control cuando está solo ante Martínez, pero el balón le cae fortuitamente a Read, que llegaba en carrera. Su remate de primeras con la derecha se va alto.

    38' OCASIÓN - Barella baja de primeras un balón aéreo y se lo sirve a Zielniski, que se deshace de su marcador en la frontal con una finta de cuerpo y dispara. El balón se va por poco.

    34' GOL - Dimarco juega con Barella y el Inter consigue cambiar el juego hacia la derecha, donde está Spence. El inglés entra en el área y prueba un disparo-centro que, tras tocar en un rival, se eleva hacia el segundo palo. Allí se impone por alto Pio Esposito y marca de cabeza con ayuda del larguero.

    30' OCASIÓN - Moussa supera a Dimarco en el área como si fuera un cono y llega hasta la línea de fondo, lo que obliga a Martínez a salir por abajo. El extremo intenta una vaselina, pero el portero español se interpone con una gran parada.

    19' PELIGRO PARA EL INTER - Balón largo del Feyenoord. Akanji y Josep Martínez no se entienden y el defensa despeja mal, quitándole el balón al portero, que había salido muy lejos de su portería. Al final, Ezechiel falla el control en el área y permite que Martínez intervenga y atrape el balón.

    18' Error del portero Ernst, que falla el despeje con los pies y permite al Inter recuperar el balón en el área. Tras varios rebotes, Thuram dispara, pero el propio guardameta detiene el remate.

    14' OCASIÓN - Spence llega hasta la línea de fondo por la derecha, pero le da demasiada fuerza al centro, que acaba llegando directamente a la izquierda, donde aparece Federico Dimarco. El lateral remata de primeras, pero Read desvía el balón a córner.

    8' GOL - Bisseck se incorpora al ataque y primero desequilibra a Valente, lo que permite a Pio Esposito recuperar el balón. Después asume el protagonismo y bate a Ernst con un disparo con efecto, de zurda, al palo largo.

    3' AMARILLA - Hakan Calhanoglu es amonestado enseguida: entra al suelo ante Ferri y no toca el balón. El árbitro Nyberg se muestra severo y le enseña la amarilla entre las airadas protestas del turco.

    0' El partido comienza a las 21:00 en De Kuip, Róterdam.

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  • FEYENOORD-INTER: FICHA DEL PARTIDO

    Feyenoord- Inter 0-2

    Goleadores: 8' Bisseck (I), 34' Pio Esposito (I)

    Feyenoord (4-2-3-1): Ernst; Read, Kraaijeveld, Marmol, Lopez; Targhalline, Vanhoutte, Zechiel; Moussa, Ferri, Valente.

    Suplentes: Kastenmeier, Bossin, Watanabe, Gonçalo Borges, Steijn, Nelson, Deijl, Van Den Elshout, Diarra, Van Persie, Schaken, Slory.

    Entrenador: Van Bronckhorst.

    Inter (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.

    Suplentes: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Sucic, Bonny, Diouf, Mkhitaryan, Pavard, Stante, Bovio, Mosconi, Lavelli.

    Entrenador: Chivu.

    Árbitro: Nyberg (SVE)

    Amonestados: Calhanoglu (I), Akanji (I), Zechiel (F)

    Expulsados: -

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