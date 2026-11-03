45' - Zielinski conduce el balón hasta las inmediaciones del área rival y saca otro disparo más en este partido, esta vez con la izquierda. Ernst se lanza y lo desvía.

43' OCASIÓN - Pase en profundidad para Ferri, que falla el control cuando está solo ante Martínez, pero el balón le cae fortuitamente a Read, que llegaba en carrera. Su remate de primeras con la derecha se va alto.

38' OCASIÓN - Barella baja de primeras un balón aéreo y se lo sirve a Zielniski, que se deshace de su marcador en la frontal con una finta de cuerpo y dispara. El balón se va por poco.

34' GOL - Dimarco juega con Barella y el Inter consigue cambiar el juego hacia la derecha, donde está Spence. El inglés entra en el área y prueba un disparo-centro que, tras tocar en un rival, se eleva hacia el segundo palo. Allí se impone por alto Pio Esposito y marca de cabeza con ayuda del larguero.

30' OCASIÓN - Moussa supera a Dimarco en el área como si fuera un cono y llega hasta la línea de fondo, lo que obliga a Martínez a salir por abajo. El extremo intenta una vaselina, pero el portero español se interpone con una gran parada.

19' PELIGRO PARA EL INTER - Balón largo del Feyenoord. Akanji y Josep Martínez no se entienden y el defensa despeja mal, quitándole el balón al portero, que había salido muy lejos de su portería. Al final, Ezechiel falla el control en el área y permite que Martínez intervenga y atrape el balón.

18' Error del portero Ernst, que falla el despeje con los pies y permite al Inter recuperar el balón en el área. Tras varios rebotes, Thuram dispara, pero el propio guardameta detiene el remate.

14' OCASIÓN - Spence llega hasta la línea de fondo por la derecha, pero le da demasiada fuerza al centro, que acaba llegando directamente a la izquierda, donde aparece Federico Dimarco. El lateral remata de primeras, pero Read desvía el balón a córner.

8' GOL - Bisseck se incorpora al ataque y primero desequilibra a Valente, lo que permite a Pio Esposito recuperar el balón. Después asume el protagonismo y bate a Ernst con un disparo con efecto, de zurda, al palo largo.

3' AMARILLA - Hakan Calhanoglu es amonestado enseguida: entra al suelo ante Ferri y no toca el balón. El árbitro Nyberg se muestra severo y le enseña la amarilla entre las airadas protestas del turco.

0' El partido comienza a las 21:00 en De Kuip, Róterdam.

AQUÍ, INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS Y LA CRÓNICA MINUTO A MINUTO