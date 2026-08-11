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Ferran Torres y Rodri se perfilan para salir en verano mientras las negociaciones entre el Barcelona y el Manchester City alcanzan una fase crítica
Torres busca irse a París mientras se intensifican las conversaciones con el PSG
El delantero del Barcelona Torres se encuentra actualmente en el centro de un pulso de alto voltaje en el mercado de fichajes, ya que su etapa en el Camp Nou parece estar llegando a su fin. El jugador de 26 años ha sido vinculado insistentemente con un traspaso al PSG, y sus representantes están trabajando sin descanso para cerrar un acuerdo antes de que tenga previsto reincorporarse en Cataluña, según Mundo Deportivo.
El Barcelona espera una oferta mejorada mientras busca cuadrar sus cuentas, pero el propio jugador quiere evitar un regreso a Cataluña. Con sus vacaciones terminando oficialmente este miércoles, 12 de agosto, las próximas 24 horas serán decisivas.
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El Barcelona aprieta por Rodri mientras se cierne el regreso al City
Mientras Torres mira hacia la puerta de salida, el Barcelona trabaja al mismo tiempo en un sensacional regreso a casa del metrónomo del centro del campo del Manchester City, Rodri. La estrella madrileña de 30 años es el objetivo prioritario de Hansi Flick, que ve en él la pieza perfecta para liderar la transición de su centro del campo.
Rodri disfruta actualmente de los últimos días de descanso tras sus esfuerzos en la escena internacional, pero su futuro sigue rodeado de incertidumbre. A diferencia de Torres, el centrocampista dispone de un margen ligeramente mayor para resolver su situación antes de que se espere su regreso a Inglaterra.
Maresca fija una fecha límite para volver al City
El técnico de los Citizens, Enzo Maresca, ya ha ofrecido una actualización pública sobre el estado del centrocampista, aunque está por ver si su pronóstico se cumple. Al hablar sobre el esperado regreso del jugador a la City Football Academy, el técnico italiano señaló recientemente que su estrella "estará en Mánchester el viernes.
Para Rodri, la preferencia está clara: prefiere saltarse el viaje al Reino Unido y volar directamente a Barcelona para pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato. Según se informa, Flick espera al centrocampista con "los brazos abiertos", al considerarlo un fichaje transformador para el proyecto deportivo del club.
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Un martes decisivo para ambas operaciones de fichajes
El martes representa un momento decisivo para ambas operaciones, ya que los agentes de ambos jugadores siguen en contacto constante con los clubes implicados. En el caso de Torres, la situación es especialmente urgente debido a la hora de presentación del miércoles por la mañana en el Barcelona.
En el contexto más amplio de la actividad veraniega del Barcelona, la salida de Torres se considera un paso necesario para facilitar la llegada de Rodri. Ambas operaciones están intrínsecamente vinculadas por la necesidad del club de cumplir con el estricto límite salarial y las normas de fair play financiero de LaLiga.
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