El delantero del Barcelona Torres se encuentra actualmente en el centro de un pulso de alto voltaje en el mercado de fichajes, ya que su etapa en el Camp Nou parece estar llegando a su fin. El jugador de 26 años ha sido vinculado insistentemente con un traspaso al PSG, y sus representantes están trabajando sin descanso para cerrar un acuerdo antes de que tenga previsto reincorporarse en Cataluña, según Mundo Deportivo.

El Barcelona espera una oferta mejorada mientras busca cuadrar sus cuentas, pero el propio jugador quiere evitar un regreso a Cataluña. Con sus vacaciones terminando oficialmente este miércoles, 12 de agosto, las próximas 24 horas serán decisivas.