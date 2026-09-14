El remate decisivo elevó la cuenta de Torres a seis goles en sus primeros cinco partidos con el club, igualando el mejor arranque goleador de la historia del PSG, establecido por Zlatan Ibrahimovic. Pese a su actuación decisiva, el fichaje veraniego se mostró modesto al valorar el rendimiento en la web oficial del club.

Reflexionando sobre el partido en la web oficial del club, el delantero dijo: "Es cierto que no fue nuestro mejor partido. Creo que fuimos muy competitivos y, al final, también es importante lograr esta primera victoria en un campo que sabíamos que iba a ser difícil. Ahora tenemos otra semana para descansar y preparar el partido del próximo fin de semana, que también es muy importante para nosotros.

"¿Mi gol? Para mí lo que importa siempre es ayudar al equipo, independientemente del tiempo de juego que el entrenador decida darme, y aportar lo mío. Ya sea con goles, asistencias o con mi trabajo sobre el campo".