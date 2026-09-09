Antes de que Torres acaparara los focos, Ousmane Dembele fue el artífice de la caída del Slovan. El ganador del Balón de Oro dejó a los locales con el control total de la eliminatoria al marcar dos goles en seis frenéticos minutos de la primera parte.

Dembele abrió el marcador a los 17 minutos, empujando a la red un rechace sencillo después de que Nuno Mendes estrellara un feroz disparo en el poste. El extremo, muy dinámico, amplió después la ventaja con un certero cabezazo tras un centro desviado de Dro Fernandez.

El prolífico delantero pasó luego a ejercer de asistente para su recién llegado compañero de equipo. Dembele puso un centro tenso al área pequeña, lo que permitió a Torres empujar el balón en el primer palo y culminar una notable exhibición ofensiva en la primera parte.