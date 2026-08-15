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Ferran Torres envía un mensaje a los aficionados del Paris Saint-Germain tras completar su traspaso de 50 millones de euros procedente del Barcelona
El PSG completa el fichaje de Ferran Torres
El PSG ha anunciado oficialmente el fichaje del delantero español Torres este sábado. El atacante, de 26 años, ha acordado un contrato de larga duración en la capital francesa que le mantendrá en el club hasta junio de 2031.
Su llegada aporta más pólvora y versatilidad a una delantera ya repleta de estrellas. Confirmando su estatus inmediato dentro de la plantilla, al nuevo fichaje se le ha asignado oficialmente el prestigioso dorsal 9 en París.
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Torres apunta a ganar títulos con Enrique
Durante su presentación oficial, Torres expresó su alegría por incorporarse al conjunto parisino. El delantero español dejó claras sus ambiciones de ganar títulos desde sus primeros momentos con sus nuevos colores. También se apresuró a destacar los papeles vitales desempeñados por la cúpula del club para asegurar su fichaje. Rindió homenaje a las figuras clave que mostraron confianza en su capacidad.
«Estoy encantado de comenzar una nueva aventura en un club tan ambicioso como el Paris Saint-Germain», declaró Torres en la página web oficial del club. «Quiero dar las gracias al presidente Nasser Al-Khelaifi, a Luis Campos y al entrenador Luis Enrique por darme la oportunidad de unirme al equipo, al que espero ayudar a ganar tantos títulos como sea posible».
Impresionante registro goleador llega a París
Torres llega a París tras una estelar campaña 2025-2026. El jugador, de 26 años, se consolidó como una amenaza ofensiva sólida y fiable, participando en 49 partidos entre todas las competiciones.
El internacional español firmó unos registros impresionantes de cara a portería durante ese periodo, al ver puerta en 21 ocasiones. Su contrastada capacidad de definición y su flexibilidad táctica le convierten en un encaje ideal para el sistema empleado en París. Esas destacadas actuaciones convencieron al presidente Al Khelaifi, al asesor deportivo Campos y al entrenador Enrique para invertir en su futuro a largo plazo.
- AFP
Nuevo número 9, listo para el capítulo parisino
Con el traspaso ya completado de forma oficial, Torres comenzará de inmediato a integrarse en la preparación de pretemporada con sus nuevos compañeros. Trabajará bajo las órdenes de su compatriota Enrique para adaptarse a su nuevo entorno.
Los aficionados estarán deseando ver cómo encaja el nuevo número 9 en el planteamiento táctico cuando se reanuden los partidos oficiales. El club espera que su presencia eleve el nivel de su juego ofensivo. Con contrato hasta junio de 2031, Torres afronta ahora el reto de cumplir su promesa de llevar el máximo éxito posible a la capital francesa.
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