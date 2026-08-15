Ferran Torres es nuevo jugador del Paris Saint-Germain. El club francés había formalizado una oferta al Barcelona de unos 50 millones de euros, propuesta que los catalanes han aceptado y que ha llevado al cierre de la operación. El anuncio oficial llegó el 15 de agosto.





La posición del jugador facilitó el traspaso: Torres, autor del gol con el que España ganó el Mundial en la final contra Argentina, ya había alcanzado desde hacía tiempo un acuerdo de principio con el PSG, dispuesto a recibirlo y a darle un papel importante en el frente de ataque.



