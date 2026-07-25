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¿Ferran Torres al PSG? El Barcelona fija la fecha decisiva para el héroe del Mundial, mientras Luis Enrique busca fichajes a precio reducido
El futuro del héroe del Mundial, en el aire
Una semana después de anotar el gol de la victoria para España en la prórroga de la final del Mundial contra Argentina, Torres acapara los titulares del mercado de fichajes. El jugador de 26 años descansa en Ibiza tras el torneo, pero su futuro en el club llega a un punto clave. Según Mundo Deportivo, el Barcelona lo citará la próxima semana para una reunión presencial. El club quiere resolver pronto su situación contractual, mientras el PSG sigue de cerca el asunto.
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El PSG se prepara para una campaña de fichajes.
Antes incluso de sus actuaciones con La Roja, Torres ya era objetivo del PSG. Según Foot01, el campeón francés ofrecería 35 millones de euros (30 millones de libras/40 millones de dólares) para ficharlo este verano. Desde España se informa que el delantero ya habría alcanzado un acuerdo preliminar con el equipo de Luis Enrique. La idea de que Torres se reencuentre con el exseleccionador español en París resulta muy atractiva para el equipo de la Ligue 1.
Joan Laporta y la directiva del Barcelona lo saben, y perder a un jugador clave ante el PSG sería un golpe duro para los blaugranas.
Laporta exige claridad sobre la oferta contractual
A pesar de las especulaciones, Laporta confía en retener a Torres. El Barcelona le ofreció una renovación, pero el jugador aún no acepta. Según Mundo Deportivo, Laporta espera una respuesta directa del delantero.
Si lo rechaza, el club escuchará ofertas de inmediato. Ya hay varios candidatos: el PSG lidera la carrera, seguido del Atlético de Madrid y un equipo de la Premier League desconocido.
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Se ha fijado el mes de agosto como fecha límite para la decisión definitiva
El tiempo apremia al Barça: se acaba el mercado de fichajes y aún no ha renovado a Torres. Su contrato termina en 2027, así que ya está en el último año. Perderlo gratis sería un golpe duro para los blaugranas. Se califica la próxima reunión como decisiva: el delantero debe decidir antes del 1 de agosto el siguiente paso en su carrera.
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