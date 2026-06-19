Tras tanto tiempo de baja, surgen dudas sobre si el exjugador de la Juventus —convertido en figura emblemática en el norte de Londres— volverá a ser el mismo. Al preguntarle, Murphy, excentrocampista de los Spurs en colaboración con NetBet Football, declaró a GOAL: «No hay una regla general.

«Cuanto más tiempo estás de baja, más difícil es recuperar el nivel. Algunos nunca lo logran. Recuerdo a Fernando Torres tras su grave lesión de rodilla en el Liverpool; luego, en el Chelsea, nunca recuperó su mejor versión. Podría decirse que Rodri tampoco ha vuelto a su nivel tras una larga baja.

“El mejor ejemplo fue Ruud van Nistelrooy: se lesionó la rodilla, retrasó su fichaje por el Manchester United y, cuando llegó, fue increíble. También Alan Shearer volvió de una grave lesión de rodilla y marcó muchos goles.

Depende de cada jugador y de la lesión. Si Kulusevski y James Maddison hubieran estado en forma la mitad de la temporada, no estarían en esta situación; su influencia es enorme.

«Creo que se quedará en el Tottenham y tendrá su oportunidad, porque ningún otro club querrá fichar a alguien que lleva más de un año lesionado y pagarle el sueldo que gana allí. Así que tendrá tiempo para recuperar su nivel y será como fichar a un jugador nuevo».