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Fernando Muslera deberá «asumir las consecuencias», pues Marcelo Bielsa confirmó que el portero pidió ser sustituido tras un costoso error ante España
Muslera pidió ser sustituido en el descanso tras cometer un costoso error.
Muslera pidió salir en el descanso tras la derrota 1-0 de Uruguay ante España, confirmó Bielsa. Los cambios de portero son poco habituales, pero el seleccionador uruguayo insistió en que la decisión partió del jugador. El veterano guardameta tuvo una primera parte complicada y no pudo detener el disparo de Alex Baena, que resultó ser el gol decisivo. Uruguay no se recuperó tras el descanso y la derrota puso fin a su campaña para el Mundial de 2026.
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Bielsa y Muslera explican la decisión
Tras el partido, Bielsa explicó que no decidió sustituir a Muslera y confirmó que el portero pidió salir tras su mala primera parte.
«Yo no tomé esa decisión [la de sustituir al portero], fue una decisión que tomó el propio Muslera», admitió Bielsa.
Muslera asumió la responsabilidad y pidió disculpas a sus compañeros y a la afición.
“Nunca he sido de los que se esconden, sino de los que asumen las consecuencias”, afirmó, según recoge Mundo Deportivo. “Esta es la forma más directa de dirigirme al pueblo uruguayo. Nunca imaginé que sufriría tanto con este deporte, sobre todo tras todo el trabajo y la preparación que he invertido.
Les dije en el vestuario, ya más tranquilos: “Hoy me tocó a mí, no he tenido un buen Mundial”. Les pedí perdón a ellos y a todos los uruguayos, aunque quizá ya sea tarde».
Un final doloroso para una distinguida carrera internacional
Muslera admitió el impacto emocional del error y reflexionó sobre los altibajos de ser portero. El jugador de 40 años reconoció que esta posición puede pasar de gloria a desilusión en segundos.
«Ahora debo estar con mis amigos y familia, recobrar fuerzas y seguir, porque de eso se trata este deporte y esta posición», añadió Muslera. «A veces te da mucho, otras te quita. Acepto lo que viene y solo queda seguir adelante».
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Uruguay comienza su reconstrucción tras su eliminación del Mundial
La eliminación de Uruguay podría marcar el fin de la carrera internacional de varios veteranos, incluido Muslera, cuyo último gran torneo terminó de forma decepcionante. Ahora la prioridad es reconstruir el equipo tras la temprana salida del Mundial. Además, el futuro de Bielsa sigue en el aire.