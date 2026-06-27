Tras el partido, Bielsa explicó que no decidió sustituir a Muslera y confirmó que el portero pidió salir tras su mala primera parte.

«Yo no tomé esa decisión [la de sustituir al portero], fue una decisión que tomó el propio Muslera», admitió Bielsa.

Muslera asumió la responsabilidad y pidió disculpas a sus compañeros y a la afición.

“Nunca he sido de los que se esconden, sino de los que asumen las consecuencias”, afirmó, según recoge Mundo Deportivo. “Esta es la forma más directa de dirigirme al pueblo uruguayo. Nunca imaginé que sufriría tanto con este deporte, sobre todo tras todo el trabajo y la preparación que he invertido.

Les dije en el vestuario, ya más tranquilos: “Hoy me tocó a mí, no he tenido un buen Mundial”. Les pedí perdón a ellos y a todos los uruguayos, aunque quizá ya sea tarde».