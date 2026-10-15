Fernando Llorente: «Conte volverá a la Juventus. Sueño con Raphinha en la Juventus. ¿Kolo Muani? Yo tenía a Tevez; él, no»

Fernando Llorente, exdelantero de la Juventus (2013-2015), habla de la Juventus en una entrevista con Gazzetta dello Sport : «Spalletti me quería con él en Rusia cuando entrenaba al Zenit, pero un delantero centro como yo también le vendría bien ahora...».





Sobre Kolo Muani y Woltemade

«Como delantero, entiendo lo que dice Kolo Muani: es más fácil jugar con otro punta al lado. Pero yo tenía a Carlos Tevez y él no. Conozco al francés desde hace muchos años: no es un goleador, pero estoy convencido de que puede llegar a los 20 goles este año. Eso creo y, sobre todo, eso deseo por el bien de la Juve. Sin un delantero que marque con regularidad, se hace difícil luchar por los trofeos. Woltemade y Kolo Muani pueden funcionar juntos, siempre que el alemán aproveche más su físico para aguantar el balón y ganar los duelos. A veces Woltemade me parece un jugador técnico, pero algo falto de fuerza. La verdadera temporada de Kolo Muani empieza ahora que también ha logrado marcar en liga, creedme. El gol da confianza; lo es todo para un delantero».



