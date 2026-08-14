Corinthians emitió un comunicado oficial en el que explicó que poner fin a las negociaciones era estrictamente necesario para salvaguardar la estabilidad económica a largo plazo: "El Sport Club Corinthians Paulista ha decidido no renovar el contrato del futbolista Memphis Depay. Esta decisión se tomó única y exclusivamente teniendo en cuenta la salud financiera de nuestra institución, que exige rigor, equilibrio y responsabilidad en la gestión de los recursos disponibles. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al jugador Memphis Depay y a todo su equipo, que desde el inicio de las negociaciones buscaron el mejor acuerdo posible".

La directiva añadió: "Entendemos que el proceso se prolongó más allá del plazo tradicional, pero esto se debe principalmente al hecho de que estamos tratando con un futbolista distinguido. La Junta también reconoce y valora los esfuerzos incansables de todos los departamentos de la institución que trabajaron para hacer viable la permanencia del jugador".

Sin embargo, Depay desahogó su furia en X por lo que percibió como promesas incumplidas: "Muy decepcionado al leer que Corinthians decidió no respetar nuestro acuerdo vigente para ampliar mi contrato por 2 años más. Esta renovación fue acordada explícitamente por el presidente, así como por los departamentos deportivo, jurídico y financiero. Sin embargo, algunas personas decidieron incumplir este compromiso. Yo no quería esta situación y siempre respeté al club durante todo el proceso, pero ahora me veo obligado a reaccionar con firmeza para preservar mis intereses. En los próximos días hablaré públicamente, pero tengan por seguro que no dejaré sin consecuencias este comportamiento inaceptable".

Para amortiguar el impacto en un vestuario que perdió a una figura clave en sus tres grandes títulos, incluida la Copa do Brasil, Diniz elogió la profesionalidad de su plantilla: "Creo que todo el mundo lo sintió, todo el mundo en el departamento de fútbol, porque Memphis pasó dos años aquí. Más allá de los títulos, construyó relaciones con todos.

"Todo el mundo esperaba y daba por hecho que iba a hacer el viaje. Así que hubo frustración. Pero, al mismo tiempo, como sucedieron cosas que escapaban a nuestro control, tuvimos que unirnos aún más para ofrecer el rendimiento que dimos.

"Los jugadores estuvieron extraordinarios, como lo han estado conmigo en la gran mayoría de los partidos, mostrando dedicación y sacrificio. Consiguieron convertir un acontecimiento triste en motivación para hacer un esfuerzo aún mayor y asegurar aquí un buen resultado".