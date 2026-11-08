Diego Simeone comenzó el encuentro con un planteamiento táctico muy similar al que mostró el portugués José Mourinho con el Real Madrid ante el Barcelona en el último clásico, que terminó con victoria del conjunto blanco (2-1) en el Camp Nou.

Sin embargo, la diferencia esencial entre ambas experiencias fue que el técnico argentino adoptó este enfoque únicamente durante la primera parte, mediante una presión organizada y un buen movimiento colectivo para cerrar los espacios ante los extremos del Barcelona, Lamine Yamal y Gordon, además de una cuidada preparación de los ataques y el intento de aprovechar la trampa del fuera de juego.

Durante los primeros 45 minutos, Simeone logró ofrecer una destacada actuación táctica e impuso su dominio sobre el desarrollo del juego, después de limitar la capacidad del Barcelona para construir sus ataques de la forma habitual, y también consiguió atrapar a los jugadores del conjunto catalán en la trampa del fuera de juego en más de una ocasión.

La superioridad de Simeone no se limitó al aspecto defensivo, sino que su equipo se mostró peligroso en las transiciones ofensivas y generó más de cinco ocasiones claras durante la primera parte, ya fuera mediante la penetración por el centro o el aprovechamiento de los espacios por las bandas.

El cambio sorpresivo en la dirección del juego fue una de sus armas más destacadas, pues iniciaba el ataque por el flanco derecho antes de trasladarlo rápidamente al izquierdo, para aislar a Baena en un duelo individual con Fariñas, coincidiendo con la tendencia de Álvarez a desplazarse al costado izquierdo y el movimiento de Simeone para penetrar por el centro, movimientos que prepararon el primer gol.

Pero la imagen cambió por completo tras el descanso, después de que Simeone renunciara al enfoque ofensivo y a la presión organizada, y retrocediera a zonas defensivas demasiado profundas, dejando la posesión y el control al Barcelona sin un intento real de presionar al portador del balón o entorpecer la construcción de los ataques.

Este repliegue concedió al conjunto catalán el espacio y el tiempo para generar ocasiones de manera reiterada, hasta que logró dar la vuelta al partido y alcanzar la victoria.

Y aquí aparece el punto débil más evidente en la gestión del encuentro por parte de Simeone; pues después de demostrar en la primera parte su capacidad para igualar al Barcelona y superarlo tácticamente cuando tomó la iniciativa de presionar y atacar, optó en la segunda mitad por renunciar a todo ello y conceder a su rival el control absoluto, en un repliegue exagerado que le costó el resultado del partido.