Ferland Mendy ha sufrido un importante revés después de quedarse fuera de la plantilla del Real Madrid para la próxima fase de liga de la Champions League. El defensa francés, que sufrió una lesión hacia el final de la pasada temporada, no figura en la lista oficial de la UEFA presentada por el club. Su notable ausencia se produce mientras Jose Mourinho ultima su lista continental de cara a su estreno la próxima semana en el Santiago Bernabéu contra el Inter de Milán.