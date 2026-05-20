Felicitaciones al SC Freiburg por su excepcional fortaleza. La prensa aclama al “rey” Unai Emery tras el pentaplé en la Europa League

The Sun: «VILL IT BE: Unai Emery suma un título más, mientras que los «Villans» se proclaman campeones de Europa».

The Telegraph: «El Villa gana la Europa League y, ante un exultante príncipe Guillermo, acaba con 30 años sin títulos».

The Times: «El Aston Villa domina la final como ningún otro equipo inglés. Goles de Tielemans y Buendía dan el título europeo al Villa tras 44 años, y Unai Emery acierta de nuevo».

Daily Mail: «Sello de calidad real: el príncipe Guillermo celebra con entusiasmo el triunfo del Aston Villa en la Europa League, que acaba con 30 años sin títulos».