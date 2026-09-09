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Federico Valverde admite que las estrellas del Real Madrid ignoraron las instrucciones de Jose Mourinho durante la tensa victoria en la Champions League ante el Inter
El Real Madrid supera al Inter por la mínima en un partido trepidante
El Real Madrid logró una crucial victoria por 2-1 sobre el Inter para arrancar su campaña europea, pero el triunfo estuvo lejos de ser sencillo. Kylian Mbappe abrió el marcador muy pronto, con una definición precisa para firmar su gol número 71 en la Champions League.
Los locales doblaron rápidamente su ventaja cuando el capitán del club, Valverde, aprovechó un error calamitoso del portero del Inter Josep Martinez. Sin embargo, el conjunto local perdió el control del partido tras el descanso, permitiendo al equipo de la Serie A ejercer una gran presión.
Carlos Augusto acabó encontrando el gol para los visitantes, preparando un final tenso en el Bernabéu. Thibaut Courtois, en su aparición número 100 en la competición, se vio obligado a realizar varias paradas cruciales para asegurar que los hombres de Mourinho aguantaran y se llevaran la victoria.
- NurPhoto
Valverde critica el rendimiento en la segunda parte
A pesar de sumar los tres puntos ante el exclub de Mourinho, Valverde no quedó del todo satisfecho con la forma en que el Madrid gestionó el partido. El centrocampista reveló que la plantilla fue explícitamente en contra de las indicaciones de su entrenador al descanso.
«Mourinho nos dijo muy claramente que tuviéramos más el balón, especialmente en su campo, y que jugáramos con más calma», explicó Valverde tras el pitido final. «No lo hicimos».
El jugador de 28 años instó a sus compañeros a exigirse estándares más altos de cara al futuro. Reflexionando sobre su bajón de intensidad, añadió: «Tenemos que ser autocríticos. Es cierto que ganamos y es importante empezar con una victoria, pero nosotros, como jugadores, tenemos que darnos cuenta de que hicimos una mala segunda parte y no jugamos bien».
Mbappé hace historia en la Champions League
Aunque la actuación en la segunda parte dejó mucho que desear, la noche acabó siendo de Mbappe. El gol del capitán de Francia le permitió igualar a la leyenda del Madrid Raul con 71 goles en la máxima competición europea de clubes.
De forma asombrosa, el jugador de 27 años alcanzó este hito en solo 99 partidos, muchos menos que los 142 encuentros de Raul. Ahora ocupa la quinta posición compartida en la clasificación histórica de goleadores, solo por detrás de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski y Karim Benzema.
Ese gol histórico sentó las bases de la victoria del Madrid, aunque el equipo tuvo problemas para mantener su dominio. Mientras, el Inter se sentirá perjudicado por irse de vacío después de estrellar dos balones en la madera por medio de Curtis Jones y de poner a prueba repetidamente a Courtois.
- AFP
El foco vuelve a la Liga
Mourinho y su cuerpo técnico probablemente utilizarán la tensa segunda parte como una lección de aprendizaje mientras preparan un rápido regreso a la competición nacional. El Real Madrid se medirá a continuación al Rayo Vallecano en La Liga, donde buscará ofrecer una actuación más completa durante los 90 minutos.
Mientras tanto, el Inter debe recomponerse y corregir sus desajustes defensivos antes de volver a la Serie A. El campeón italiano afronta una prueba complicada contra el Udinese, donde tratará de reaccionar y empezar a ganar impulso.
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