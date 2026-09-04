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Federico Chiesa y Wataru Endo, fuera de la lista del Liverpool para la Champions League por decisión de Andoni Iraola
Quedarse fuera del panorama europeo
Federico Chiesa ha sufrido un duro golpe tras quedarse fuera de la lista del Liverpool para la fase de liga de la Champions League. El entrenador Andoni Iraola optó por dejar fuera al delantero italiano junto al centrocampista japonés Wataru Endo al cerrar su plantilla para Europa. La decisión deja al extremo ante otro frustrante periodo al margen en lo que respecta a la competición continental, mientras el Liverpool se prepara para un exigente calendario europeo.
- APL
Una pesadilla recurrente para el extremo
Esta exclusión refleja una frustración ya conocida para Chiesa, que también se quedó fuera de la lista de la Champions League durante la anterior campaña. La temporada pasada, el exjugador de la Juventus solo logró volver a entrar en la dinámica europea tras la grave lesión de larga duración sufrida por su compatriota Giovanni Leoni. A pesar de debutar con el Liverpool saliendo desde el banquillo en un partido de la Champions League en Italia allá por septiembre de 2024, después de su traspaso inicial por 10 millones de libras, sigue sin encontrar minutos con regularidad en el escenario continental.
Equilibrio de la plantilla y decisiones tácticas
La decisión de Iraola pone de relieve la feroz competencia por hacerse un hueco en el vestuario del Liverpool tras un periodo de profunda reestructuración de la plantilla. Con el club compaginando múltiples frentes nacionales e internacionales, hubo que tomar decisiones difíciles en cuanto a los límites de inscripción y el equilibrio de la plantilla. Aunque Endo también se queda fuera junto a Chiesa, el cuerpo técnico debe apoyarse en la profundidad restante de su plantilla para afrontar la exigencia del torneo de clubes más prestigioso de Europa.
- AFP
Centrado en los compromisos nacionales que se avecinan
Con su camino en la Champions League bloqueado temporalmente, el objetivo inmediato de Chiesa debe centrarse por completo en las competiciones nacionales y en demostrar su valía en los entrenamientos. Al Liverpool le espera un calendario cargado de partidos, que culminará con un duelo europeo de alto perfil ante el gigante italiano Inter el 19 de enero. Si la historia se repite, más adelante en la temporada podría abrirse una oportunidad si aparecen las lesiones, lo que daría al delantero italiano la ocasión de volver a entrar en la pelea.
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