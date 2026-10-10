Getty Images
Traducido por
Federico Chiesa, preparado para un sorprendente papel de delantero mientras el entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, insinúa un experimento táctico en plena crisis de lesiones
La crisis de lesiones abre la puerta
Iraola ha revelado que Chiesa podría recibir una oportunidad inesperada. El extremo italiano está cada vez más cerca de volver a la acción tras recuperarse de un problema muscular. Chiesa aún no ha debutado con el club esta temporada debido a sus continuos problemas físicos. Sin embargo, la repentina escasez de opciones en ataque ha obligado a su entrenador a reconsiderar el planteamiento táctico.
Con varios delanteros centro habituales actualmente no disponibles para ser seleccionados, el Liverpool busca desesperadamente soluciones. Esta situación podría allanar el camino para que Chiesa por fin muestre sus capacidades en un papel más centrado.
- Getty Images Sport
Iraola valora opciones en ataque
El técnico del Liverpool está lidiando actualmente con una grave crisis de lesiones en la punta del ataque. Alexander Isak, Cody Gakpo y Hugo Ekitike han sido descartados.
Al abordar la falta de efectivos en su delantera, Iraola admitió que la situación es complicada. «Incluso antes de [las lesiones de Isak y Gakpo], no tenemos a Hugo Ekitike, otro muy buen delantero centro al que tengo muchas ganas de tener disponible», explicó a los periodistas. «No tenemos a Hugo, no tenemos a Alex».
El entrenador también reconoció que Lewis Koumas es ahora su único delantero centro natural. Añadió: «Un nueve puro, es verdad que probablemente ahora mismo solo tenemos a Koumas, pero tenemos algunas otras opciones».
Los avances en los entrenamientos invitan al regreso
Aunque reconoce que a Chiesa le falta ritmo de competición, Iraola se ha mostrado animado por los esfuerzos recientes del delantero en los entrenamientos. El atacante ya había actuado como delantero centro durante su etapa en la Juventus y en la selección italiana.
Al valorar el estado físico del extremo, Iraola ofreció una actualización cautelosamente optimista. "Puede que recuperemos a Fede Chiesa, pero no ha jugado ni un minuto, se está recuperando de una lesión", señaló el técnico.
"Pero ha hecho un buen trabajo durante el parón internacional, ha estado entrenándose con el pequeño grupo que teníamos. Tenemos algunos extremos que han jugado arriba en otros equipos".
- Getty
Enorme duelo del Manchester City
El Liverpool debe definir rápidamente su estrategia ofensiva mientras se prepara para un duelo monumental de la Premier League. La mermada plantilla de Iraola se enfrentará al Manchester City el domingo. Ahora habrá que ver si Koumas recibe la confianza para liderar el ataque o si Chiesa es utilizado en un papel más centrado. Les espera una prueba exigente mientras el Liverpool busca asegurar un resultado crucial.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias