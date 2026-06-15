Federico Chiesa está «decidido» a quedarse en el Liverpool tras la marcha de Arne Slot, con el objetivo de demostrar su valía ante Andoni Iraola

La etapa de Chiesa en Anfield parecía terminar tras una difícil temporada 2025-26 en la que apenas entró en el once. Sin embargo, la marcha de Slot ha cambiado su perspectiva, según el periodista de TuttoJuve Mirko Di Natale. Aunque se le vinculaba con un regreso a Italia, ahora, con 28 años, prefiere quedarse en el gigante de la Premier League para demostrar su valía al nuevo cuerpo técnico.

A pesar de su escasa participación (solo 726 minutos esta temporada), el italiano confía en que el proyecto de Iraola le brinde la oportunidad de justificar las expectativas generadas tras su fichaje procedente de la Juventus. Mientras el club no lo ponga en la lista de transferibles, su objetivo es triunfar en Inglaterra.



