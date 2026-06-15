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Federico Chiesa está «decidido» a quedarse en el Liverpool tras la marcha de Arne Slot, con el objetivo de demostrar su valía ante Andoni Iraola
La salida de Slot provoca un cambio de rumbo en el caso de Chiesa
La etapa de Chiesa en Anfield parecía terminar tras una difícil temporada 2025-26 en la que apenas entró en el once. Sin embargo, la marcha de Slot ha cambiado su perspectiva, según el periodista de TuttoJuve Mirko Di Natale. Aunque se le vinculaba con un regreso a Italia, ahora, con 28 años, prefiere quedarse en el gigante de la Premier League para demostrar su valía al nuevo cuerpo técnico.
A pesar de su escasa participación (solo 726 minutos esta temporada), el italiano confía en que el proyecto de Iraola le brinde la oportunidad de justificar las expectativas generadas tras su fichaje procedente de la Juventus. Mientras el club no lo ponga en la lista de transferibles, su objetivo es triunfar en Inglaterra.
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La determinación de impresionar a Iraola
La llegada de Iraola supone un gran cambio táctico para el Liverpool, y se dice que Chiesa quiere demostrar que encaja en su sistema de alta intensidad. El extremo está decidido a revertir su situación en Merseyside y ve la próxima pretemporada como clave para resetear y recuperar un puesto en el once. Lo hace pese al interés de clubes de la Serie A, que siguen su situación de cerca.
Tras la temporada, el extremo admitió sus dificultades pero se mostró optimista: «Primero viajaré a la pretemporada en Estados Unidos, luego hablaré con el club y con Iraola, y ya veremos», afirmó. Su actitud proactiva indica que aún no renuncia a brillar en la Premier League.
Los rumores sobre la Juventus y el Como siguieron circulando
Aunque Chiesa se centra en triunfar en Anfield, Italia lo sigue de cerca. Juventus y Como podrían acogerlo si su situación en Merseyside no mejora. El extremo nunca ocultó su cariño por su antiguo club y afirmó que el vínculo con los bianconeri permanece fuerte pese a las circunstancias de su marcha en 2024.
«Me encantaría volver a la Juventus», admitió Chiesa. «Se dijo que pedí mucho dinero, pero no es cierto: nunca me ofrecieron renovar. Ni siquiera lo hablamos. Cristiano Giuntoli y Thiago Motta me dijeron: “Fede, no te necesitamos; búscate un equipo”. Tuve suerte y recalé en uno de los cinco mejores del mundo, el Liverpool. Pero la Juventus siempre está en mi corazón y me gustaría volver. Nunca he hablado de dinero con la Juve y nunca lo haré».
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Demostrar su valía en el club y en la selección
Más allá de su futuro en el club, Chiesa quiere acallar a los críticos sobre su estado físico. En Italia fue muy criticado tras perderse los partidos de repesca del Mundial en marzo, pero defendió su compromiso con la selección. «Gattuso ya lo ha dicho, y se lo agradezco. Rino es un hombre fantástico, algo poco común en el fútbol. Las lesiones ocurren: llegué a Coverciano con problemas físicos, los médicos me examinaron y me enviaron a casa; estuve una semana y media de baja con el Liverpool», explicó.
Entiendo que la gente pueda estar pensando en otras cosas en un momento como este, ¡pero también gané con la selección! Algunos se olvidan de eso... Lo único que me dolió fue ver a Italia fuera del Mundial. Estoy muy apegado a la camiseta azul, y lo sufrí». De cara a la pretemporada con el Liverpool, Chiesa sabe que su principal obstáculo para ser titular en el equipo de Iraola es mantener la forma física.