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¡Federico Chiesa acepta la convocatoria! El extremo del Liverpool regresa a la selección italiana tras una larga espera para disputar la repesca del Mundial
La saga de Chiesa llega por fin a su fin
La última vez que Chiesa jugó con Italia fue en la Eurocopa 2024, donde los Azzurri fueron eliminados por Suiza en octavos de final. Fue una derrota que desató duras críticas hacia la plantilla y el cuerpo técnico. Desde entonces, sus repetidas ausencias se habían convertido en un tema recurrente, lo que culminó en varias declaraciones públicas de Gattuso. El seleccionador no había ocultado su frustración ante la situación. Hace unos meses, declaró: «Lo sabes bien. Conoces el problema de Chiesa. Siempre me preguntas lo mismo. Llamo a Chiesa en cada convocatoria; siempre hablo con él. El problema no es Gattuso ni su cuerpo técnico; él tiene un problema, no nosotros. Lo sabes bien. Siempre preguntas lo mismo, y yo siempre respondo lo mismo».
Gattuso confirmó que la decisión de retirarse había partido del jugador en cada ocasión, y añadió: «Sí, ya es la cuarta o quinta vez que explico esto». No está claro qué ha cambiado esta vez, pero la aceptación de Chiesa de la convocatoria supondrá un gran alivio para una plantilla que ha echado en falta su creatividad y su juego directo por las bandas. El jugador de 28 años ha aportado dos goles y tres asistencias al Liverpool esta temporada y ganó el premio al Jugador del Mes del club en septiembre.
El camino de Italia hacia la repesca
La posta no podría estar más alta para Italia, que se prepara para lo que se ha convertido en una situación ya conocida y profundamente incómoda. Los Azzurri no lograron clasificarse directamente para el Mundial, al quedar segundos por detrás de Noruega, y ahora se enfrentan a una dura fase de repesca para llegar al torneo de este verano que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Italia recibe a Irlanda del Norte en Bérgamo el 27 de marzo en la semifinal, y Gattuso se niega a subestimar a su rival. «Es un equipo físico; nunca se rinden. Tenemos que jugar así. Llevo tres meses diciendo esto. Sabíamos que teníamos que pasar por la repesca; sabíamos que nuestro juego tenía que mejorar. Miramos hacia adelante con confianza», afirmó.
Si Italia se clasifica, se enfrentará al ganador de la semifinal entre Gales y Bosnia-Herzegovina a domicilio tan solo cinco días después, el 31 de marzo. Italia no ha logrado clasificarse para los dos últimos Mundiales tras quedar eliminada en la fase de repesca, lo que convierte esta campaña en una de las más cargadas de presión de la historia del país.
Fe en los jóvenes
Además del regreso de Chiesa, Gattuso también ha convocado por primera vez a la selección absoluta italiana al defensa del Cagliari Marco Palestra, de 21 años, lo que demuestra su voluntad de apostar por opciones más jóvenes mientras configura una plantilla tanto para el futuro como para el presente. Queda por ver si recurrirá al joven en los dos partidos que se anuncian decisivos en las próximas semanas. No hay sitio para el portero del Tottenham, Guglielmo Vicario, que se someterá a una operación de hernia en los próximos días.
- AFP
La convocatoria completa de Italia
Porteros: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Nápoles)
Defensas: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Nápoles), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Nápoles)
Centrocampistas: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolo Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle)
Delanteros: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Nápoles), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta)
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