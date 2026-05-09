FC Bayern, noticias y rumores: ¡Una cláusula de rescisión astronómica! El FCB contacta con un fichaje inesperado

Según el diario «tz», el FC Bayern ha conversado con el entorno de Tomás Araujo para valorar su fichaje.

Araujo puede actuar como central o lateral derecho y competiría con Konrad Laimer. El campeón alemán también seguía a Givairo Read.

El problema es que el jugador de 23 años acaba de firmar con el Benfica un contrato hasta 2029 con una cláusula de rescisión de entre 80 y 100 millones de euros, cifra que ya interesó al Chelsea.

Poco probable que el Bayern pague esa cifra por el internacional portugués. Además, «kicker» asegura que la prioridad bávara es un extremo ofensivo, lo que alimenta los rumores sobre Anthony Gordon, del Newcastle United.

Sin embargo, el campeón alemán podría necesitar centrales este verano si Min-Jae Kim e Hiroki Ito se marchan: el surcoreano ya sonó para salir el curso pasado y ahora el futuro de Ito también genera dudas.