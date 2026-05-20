FC Bayern, noticias y rumores: ¿un fichaje sorpresa de gran envergadura? Un jugador valorado en 90 millones de euros quiere forzar su salida

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Tras mencionar Lothar Matthäus un posible fichaje de Josko Gvardiol por el Bayern, todo indica que este verano habrá movimiento en torno al central croata.
Según Sport1, el defensa de 24 años quiere dejar el Manchester City y ve con buenos ojos recalar en el campeón alemán, del que es “gran admirador”. Ya despertó interés en Múnich antes de fichar por los citizens procedente del RB Leipzig.
No obstante, su llegada parece poco probable: el Bayern ya tiene a Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Josip Stanisic en la zaga.
Aunque Hiroki Ito y Min-Jae Kim podrían salir, las prioridades son el lateral derecho y la banda izquierda. El objetivo principal es un extremo polivalente que cubra la suplencia de Harry Kane y compita con Luis Díaz.
En este sentido, Anthony Gordon, del Newcastle United, parece el objetivo principal, mientras que Charles De Ketelaere, del Atalanta, también suena como opción. Para la derecha, desde hace meses se menciona a Givairo Read, del Feyenoord.
Todos estos jugadores cuestan mucho dinero. Además, Gvardiol llegó al City en 2023 procedente del Leipzig por 90 millones de euros y tiene contrato hasta 2028. Allí se hizo titular con Pep Guardiola y ya juega también como lateral izquierdo.
Su polivalencia y su pierna izquierda podrían atraer al Bayern, que duda sobre el futuro de Alphonso Davies. Desde su rotura de ligamentos cruzados con daño en el cartílago en marzo de 2025, el canadiense no ha recuperado su nivel. Hace poco sufrió su tercera grave lesión muscular en tres meses y teme perderse el Mundial en su país. Como alternativa, el Bayern sigue a Nathaniel Brown, del Eintracht Fráncfort.
Gvardiol también sufrió una fractura de tibia a principios de año y no regresó hasta mayo, justo a tiempo para el Mundial. Aun así, entró en la lista de 26 de Croacia y probablemente sea clave en la defensa.
Por ahora, un fichaje por el Bayern no conviene a ninguna de las dos partes. Para el club bávaro, solo las salidas de Ito, Kim y quizá Davies abrirían un nuevo escenario.
Además, Gvardiol siempre fue titular en el City de Guardiola cuando estuvo en forma, y eso probablemente no cambie aunque Enzo Maresca le reemplace en verano.
Según el diario «tz», el director deportivo del Bayern, Christoph Freund, quiere fichar a Bernhard Seonbuchner, del FC Liefering, para que sea el enlace entre las categorías inferiores y el primer equipo.
Seonbuchner, que le sucedió en el cargo en el RB Salzburgo, dirige ahora al filial Liefering. Según la tz, ya hay acuerdo entre el Bayern y el directivo; solo falta el visto bueno del Salzburgo.
Desde el martes, el internacional Jamal Musiala ya tiene su figura de cera. «Le queda mejor el corte de pelo que a mí», bromeó el jugador de 23 años en Múnich. Fabricada en Londres, la estatua se exhibirá en el Madame Tussauds de Berlín junto a estrellas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Manuel Neuer y Joshua Kimmich.
«Es un gran honor. Estoy muy orgulloso de formar parte de esto. Simplemente me hace feliz. Espero poder seguir trabajando para demostrar mi valía junto a todas estas estrellas», declaró al diario Bild. La figura «tiene un aspecto perfecto, es una obra maestra».
Con el Bayern, el “mago del balón” busca cerrar la temporada el sábado (20:00 h, ARD y Sky) con el doblete en la final de la Copa de Alemania ante el VfB Stuttgart. Su ilusión por debutar en Berlín es enorme: «Todos me dicen que el ambiente es genial».
Después le espera su primer Mundial. La convocatoria alemana se anunciará el jueves. El torneo en EE. UU., México y Canadá (11 de junio-19 de julio) «ya lo tengo en mente, pero ahora me centro en la final y en ayudar al equipo. Luego ya veremos».
(Fuente: Sport-Informations-Dienst)
|Fecha
|Partido
|Competición
|23 de mayo
|Bayern de Múnich - VfB Stuttgart
|Copa DFB
|25 de julio
|SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern
|Partido amistoso
|4 de agosto
|Jeju SK FC - FC Bayern
|Partido amistoso
|7 de agosto
|FC Bayern - Aston Villa
|Partido amistoso
|15 de agosto
|FC Bayern - RB Leipzig
|Partido amistoso