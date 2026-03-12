FC Bayern, noticias y rumores: ¿Catástrofe total para Kimmich y Olise? «Cualquier cosa que no sea una suspensión sería sorprendente»

El veterano árbitro Manuel Gräfe ha pronosticado que el FC Bayern tendrá que prescindir durante bastante tiempo de Joshua Kimmich y Michael Olise, debido a las sanciones por acumulación de tarjetas amarillas que recibieron contra el Atalanta de Bérgamo por perder tiempo.

Kimmich y Olise recibieron su tercera tarjeta amarilla en la competición actual en situaciones a balón parado y con el marcador 6-0, por lo que se perderán el partido de vuelta del próximo miércoles, que muy probablemente no tendrá importancia. Una baja excepcionalmente asumible para el Bayern, que, tal y como están las cosas, puede afrontar sin preocupaciones unos posibles cuartos de final contra el Real Madrid o el Manchester City.

Sin embargo, según Gräfe, ambos se perderán al menos el partido de ida, si el Bayern pasa, como se espera, a la ronda de los ocho últimos equipos. El árbitro de 52 años se remitió al reglamento disciplinario de la UEFA, que establece que las sanciones adicionales, como la que sufrió Sergio Ramos en 2019, solo se impondrán en caso de «obtención clara e intencionada de una tarjeta amarilla o roja». «Ahora bien, demostrar la intención es tan difícil como demostrar una mano, ya que no se puede leer la mente de las personas, pero por eso existe la prueba indirecta», escribió Gräfe en Twitter.

Aunque la explicación de Kimmich sobre la situación en la que vio la tarjeta amarilla fue un «buen intento», no resistirá un examen de la UEFA. Kimmich había señalado que no tenía ningún compañero libre y que tampoco quería jugar bajo la presión del rival. «La UEFA revisará las imágenes y determinará que el balón era fácil de jugar al principio (Tah estaba libre)», explicó Gräfe al respecto.

Kimmich «también podría haber golpeado largo y, dado que el Bayern suele construir el juego muy cerca de su propia área y con mucha presión, el argumento no debería ser convincente», argumentó Gräfe. A esto se suma el agravante del marcador de 6-0, en el que no hay motivo para perder tiempo, por lo que «sería sorprendente que no se produjera una investigación y una suspensión».

Sin embargo, Gräfe también admitió que es posible que la UEFA quiera «contar con los mejores jugadores» en sus partidos más destacados de cuartos de final y que, por lo tanto, el argumento de Kimmich podría ser «suficientemente bueno». Pero: «En la UEFA tampoco hay aficionados y todo el mundo sabe lo que pasó allí».

Sin embargo, por el momento parece que las dos estrellas del Bayern no se enfrentan a otro partido en la tribuna. Por un lado, la UEFA ha comunicado que, en primer lugar, se evaluará el informe oficial del partido. «Tan pronto como se denuncien los incidentes, se iniciarán los procedimientos. Si estos dan lugar a medidas disciplinarias, se publicarán en la página web disciplinaria de la UEFA», se afirma en un comunicado de la federación.

Sin embargo, L'Equipe ya ha informado de que el árbitro noruego Espen Eskas no ha señalado ninguna irregularidad por parte de Kimmich u Olise. En este sentido, una suspensión sería muy sorprendente, al contrario de lo que afirma Gräfe.

Comentario: ¡Hay que eliminar la regla! Los casos de Kimmich y Olise deben servir de llamada de atención a la UEFA.