FC Bayern München, noticias y rumores: «¡Nunca había vivido algo así!». Joshua Kimmich está profundamente impresionado por el Atalanta, rival del FCB

La mañana después de las elecciones municipales, los barrios de Giesing y Harlaching de Múnich ofrecían una imagen inusual: numerosos carteles electorales habían sido repentinamente cubiertos. Sin embargo, no con publicidad política, sino con un motivo burlón contra el FC Bayern.

En los carteles se leía el eslogan: «¡Decimos SÍ al embellecimiento de la ciudad!». Se veía un león grande y peludo con pantalones deportivos azules y zapatillas a juego, sentado en una mesa de cervecería con una jarra llena. Debajo se leía la frase: «¡Un auténtico muniqués siempre es un Sechzger!». En alemán estándar: un auténtico muniqués siempre es seguidor del 1860.

En el motivo tampoco faltaba una pulla al rival de la ciudad: debajo de la mesa, junto a una jarra de cerveza vacía, yacía un aficionado del Bayern con una bufanda roja y blanca. Al parecer, siguiendo el lema de que una jarra ya es demasiado para un «rojo».

Se sospecha que detrás de la acción están los seguidores activos del TSV 1860. Se cree que se han pegado carteles con propaganda electoral, sobre todo en los alrededores del estadio Grünwalder y a lo largo del camino que lleva al campo de entrenamiento del Bayern en la calle Säbener Straße.

La acción se inscribe en una serie de enfrentamientos que se prolongan desde hace meses entre las dos aficiones. Una y otra vez aparecen nuevos grafitis en muros, fachadas de edificios o cajas eléctricas, y a menudo los grafitis de los ultras rivales se pintan directamente encima. Esta lucha territorial también se observa, por ejemplo, en el parque situado en la colina detrás de los campos de entrenamiento del campeón récord en la calle Säbener Straße.

Muchos seguidores del club de la Bundesliga consideraron una provocación que la acción tuviera lugar tan cerca de la sede del FC Bayern. Las sedes de los dos clubes muniqueses se encuentran en el barrio de Giesing, a solo unos 700 metros de distancia, por lo que en el pasado se han producido repetidamente acciones de represalia.

Recientemente, los vecinos también se han quejado a la policía por las numerosas pintadas. Por lo tanto, la frase «embellecimiento del paisaje urbano» que aparece en los carteles del Löwen podría ser una alusión irónica a ello. Sin embargo, una cosa es segura: pegar carteles electorales sobre otros carteles se considera legalmente un delito de daños materiales y, por lo tanto, podría volver a ocupar a la policía.