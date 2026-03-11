FC Bayern München, noticias y rumores: «¡Nunca había vivido algo así!». Joshua Kimmich está profundamente impresionado por el Atalanta, rival del FCB

El futuro de Manuel Neuer en el FC Bayern sigue siendo incierto. Aún no se ha decidido si el portero pondrá fin a su carrera al final de la temporada o si renovará su contrato, que expira en Múnich. El jugador con más partidos internacionales de la historia, Lothar Matthäus, se ha pronunciado sobre la situación del jugador de 39 años y ha planteado posibles escenarios.
«Es una decisión que debe tomar él solo. Conoce su cuerpo. Sabe lo que quiere. ¿Quiere dedicar más tiempo a su familia o quiere seguir un año más?», declaró Matthäus en Sky90.
En opinión del exfutbolista mundial, Neuer podría haber seguido jugando al más alto nivel durante un año más, siempre y cuando no hubiera sufrido las numerosas lesiones de los últimos meses.
Sin embargo, lo cierto es que el veterano ha sufrido repetidas lesiones últimamente. Por ejemplo, en la reciente victoria por 4-1 contra el Borussia Mönchengladbach, sufrió una rotura fibrilar en la pantorrilla izquierda. Precisamente por una lesión de este tipo, el jugador, que pronto cumplirá 40 años, ya había tenido que hacer una pausa desde mediados de febrero.
«No se trata solo de las dos roturas musculares de las últimas tres semanas, sino de su historial médico de los últimos cuatro o cinco años», señaló Matthäus: «No fue solo un accidente de esquí, sino también otras lesiones más largas que, naturalmente, dejan huella».
En este contexto, el actual experto televisivo da por hecho que tanto el propio Neuer como los responsables del FC Bayern sopesarán cuidadosamente sus opciones. Al fin y al cabo, el portero del campeón récord tiene un contrato muy lucrativo que, según Matthäus, supera «con creces los 20 millones» de euros.
Al mismo tiempo, señaló: «Por supuesto, el Bayern también quiere bajar un poco el tono en este sentido». Matthäus espera que pronto haya claridad: «Creo que tienen una muy buena relación y que se reunirán en las próximas semanas para decidir sobre su futuro».
Además, no se descarta que el resto de la temporada influya en la decisión. «Si consigues el triplete este año, sería, por supuesto, un bonito final para la carrera de Manuel Neuer», afirma Matthäus.