Según el diario «tz», Bara Sapoko Ndiaye, cedido por la academia Gambino Stars Africa, fichará este verano por el FC Bayern y podría subir al primer equipo la próxima temporada.

El técnico Vincent Kompany, convencido de su talento, ya impulsó su cesión en invierno tras verle en un amistoso contra el Grasshoppers de Zúrich.

Ya entrenó dos meses en 2025 con el filial y el sub-19, luego hizo la pretemporada con el Grasshoppers —club vinculado al LAFC, socio del Bayern—.

Un amistoso contra el Bayern resultó su gran oportunidad. Desde entonces, y pese a algunas lesiones, ha entrenado con los profesionales, debutó en la Bundesliga a mediados de abril y ya acumula cuatro partidos, dos como titular.

El director deportivo, Christoph Freund, destaca su rápida adaptación y lo define como «una pieza importante del equipo». Kompany, por su parte, resalta su velocidad: «Ha batido el récord del campus con 36 km/h». «Le está yendo bien», afirmó el entrenador.

Para Freund, lo más destacable es su rápida adaptación fuera del campo: «Tiene buen carácter, es comprometido y trabajador. Desde el primer momento pudo comunicarse y eso no es fácil».

Le facilita la adaptación que varios compañeros hablen francés, especialmente Dayot Upamecano, quien ya lo ha invitado a comer varias veces. Upamecano es para él «como un hermano mayor», afirma Bara, y, de hecho, las madres de ambos son del mismo pueblo de Guinea-Bissau.