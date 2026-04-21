El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, ha rechazado ofertas para ser comentarista en el próximo Mundial.

Según el periodista británico Mike Keegan, de Daily Mail, varias cadenas inglesas le ofrecieron comentar la Copa América, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, pero el belga rechazó las propuestas.

Tras la extenuante temporada del Bayern, que podría cerrar con tres títulos, el técnico prefiere descansar y recargar energías para el próximo curso.

Las cadenas inglesas buscaban su análisis, sobre todo por su conocimiento de Harry Kane. Ya trabajó como comentarista para la BBC y Sky. El martes, en la víspera de la semifinal de la Copa DFB contra el Bayer Leverkusen, el técnico confirmó la noticia. «¿Por qué iba a trabajar ahora como comentarista de televisión durante mis vacaciones? Entonces el año que viene ya no tendría familia en Múnich», respondió entre risas al ser consultado.