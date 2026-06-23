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Christian Guinin

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FC Bayern de Múnich: ¡Un nuevo club se interesa! ¿Por fin se irá el jugador que no termina de cuajar?

Bundesliga
Fichajes
Bayern Múnich
B. Zaragoza
H. Kane

¿Se deshará al fin el Bayern de Múnich de un jugador que no cuaja? Además, Harry Kane habría rechazado a un gran club. Todas las noticias y rumores sobre el conjunto bávaro.

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  • Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Rumor: ¿El Bayern Munich por fin se deshará del Zaragoza?

    ¿Encontrará por fin el FC Bayern de Múnich un destino para el delantero Bryan Zaragoza?

    Según Mundo Deportivo, el Espanyol de Barcelona quiere ficharlo en verano.

    El club busca reforzar sus bandas y el perfil del jugador encaja.

    El extremo, con tres partidos como internacional español, no tiene futuro en el conjunto bávaro: pese a que su contrato vence en 2029, su escasa participación y la competencia de Michael Olise y Luis Díaz complican su continuidad.

    En verano de 2024 fue cedido a Osasuna, luego al Celta y finalmente a la AS Roma; en Italia no se adaptó y el club no ejerció la opción de compra.

    Llegó en enero de 2024 cedido desde el Granada y, meses después, el Bayern pagó 17 millones por su traspaso. Pero las barreras del idioma y su tensa relación con Thomas Tuchel complicaron su adaptación.

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  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    Rumor: Kane rechaza al Bayern

    Según el diario Sport, Harry Kane ha comunicado al FC Barcelona que no se marchará este verano.

    Según el diario Sport, el delantero inglés ha comunicado al FC Barcelona, que muestra gran interés, que no piensa cambiar de equipo en el próximo mercado veraniego.

    Su contrato con el Bayern vence en 2027 y desea permanecer en el campeón alemán la próxima temporada. Por ello, el Barça descarta seguir negociando su fichaje.

    El Barça busca otro ‘9’ tras la marcha gratuita de Lewandowski; su favorito, Julián Álvarez, sigue inamovible en el Atlético, que rechazó ofertas de azulgranas y madridistas.

    Mientras tanto, el Bayern busca extender su vínculo más allá de 2027: varios directivos han manifestado su deseo de renovar al jugador, quien tampoco se opone.

    La temporada pasada marcó 61 goles y dio siete asistencias en 51 partidos oficiales.

  • Los fichajes más caros del FC Bayern de Múnich:

    Jugadores

    Posición

    Procedencia

    Año

    Fichaje

    Harry Kane

    Delantero

    Tottenham Hotspur

    2023

    95 millones de euros

    Lucas Hernández

    Defensa

    Atlético de Madrid

    2019

    80 millones de euros

    Luis Díaz

    Delantero

    Liverpool FC

    2025

    70 millones de euros

    Matthijs de Ligt

    Defensa

    Juventus

    2022

    67 millones de euros

    Michael Olise

    Delantero

    Crystal Palace

    2024

    53 millones de euros