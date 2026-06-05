Según Sky, Arijon Ibrahimovic no llegaría cedido al Bayern Múnich, sino como jugador de rotación en el primer equipo. Así lo informa Sky, que añade que el club está satisfecho con su progresión en el 1. FC Heidenheim y le asignaría un papel similar al que tuvo Raphael Guerreiro.

En su tercer curso en el club, el portugués fue suplente, pero jugó 29 partidos (más de 1.200 minutos), marcó seis goles y dio tres asistencias a pesar de las lesiones. El Bayern no renovó su contrato, así que Guerreiro se marcha tras tres temporadas. Incluso se rumoreó que podría retirarse.

Ibrahimović, que puede actuar en ambas bandas, confía en sumar minutos por la triple carga de partidos. Además, el fichaje de Ismael Saibari, del PSV Eindhoven, se centra en el medio campo y el traspaso de Anthony Gordon para la izquierda no se concretó.

Según Sky, ahora le toca decidir a Ibrahimović. Su contrato en Múnich vence en 2027; se le ha ofrecido una renovación, y si la rechaza, el club buscará su venta.

Según Sky, ya tiene ofertas de la Premier League, la Bundesliga y la Eredivisie, ligas donde podría gozar de más minutos. En Alemania, Hoffenheim y Stuttgart buscan su fichaje definitivo. En caso de traspaso, el Bayern busca incluir una opción de recompra. En Inglaterra se menciona al Aston Villa, Brighton, Brentford, Fulham y Crystal Palace, mientras que en Holanda aparece el PSV Eindhoven.

Tras un préstamo irregular en el Frosinone (23/24) y una breve etapa en la Lazio (19 minutos en 2025), el joven se consolidó como titular en el 1. FC Heidenheim la pasada campaña y fue clave en la lucha por la permanencia. Acabó el curso con dos goles y cinco asistencias en 34 partidos oficiales, aunque lo más valioso fueron los 2.346 minutos que le dio el técnico Frank Schmidt.

«Para mí era importante desde el principio tener muchos minutos de juego para demostrar mi valía. Lo he conseguido y, por eso, creo que ha sido un año muy bueno para mí», declaró tras su despedida de Heidenheim.