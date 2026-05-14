En Arabia Saudí el interés futbolístico solía centrarse en jugadores o entrenadores, pero ahora también se fija en los directivos. Así lo revela un reportaje del principal periódico deportivo local, Arriyadiyah, que asegura que el Al-Ittihad ha contactado con Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, y ya ha mantenido conversaciones con él. El campeón saudí de la pasada temporada quiere ficharlo como responsable de su proyecto deportivo.

Las conversaciones se habrían estancado por diferencias en la visión deportiva y la estrategia futura del club. Por ello, el Al-Ittihad también baraja otros candidatos, aunque sin mencionar nombres concretos.

Su contrato con el Bayern vence en 2027 y él ha manifestado su deseo de seguir en Múnich, pero su futuro aún no está confirmado. Según kicker, el consejo de supervisión del Bayernse reunirá a finales de mayo para analizar la situación de la directiva, incluido Eberl. «Quiero hacer mi trabajo y que me evalúen. Si lo hago bien, estoy dispuesto a quedarme», declaró en DAZN.

Eberl llegó al cargo en marzo de 2024; tras ser criticado por una plantilla desequilibrada, recuperó crédito con fichajes como los de Michael Olise y Luis Díaz, valorados muy positivamente en Múnich.

No obstante, los rumores sobre su figura no cesan. Recientemente se han difundido informes sobre una relación tensa con el director deportivo, Christoph Freund. Según kicker, sus desencuentros se habrían intensificado. La esperanza de que formaran un dúo tan sólido como el de Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge no se ha cumplido; la revista habla incluso de un «matrimonio forzado».

Según Sport1, internas critican su manejo de las negociaciones: se le acusa de dejarse influir demasiado por los asesores y de mostrarse muy complaciente. Al no mostrar la firmeza necesaria, Eberl aparece como “demasiado conciliador”, lo que, según algunos responsables, ha llevado a fichajes demasiado caros y ha dañado la imagen del club.