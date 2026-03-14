FC Bayern de Múnich, porteros: Manuel Neuer y Jonas Urbig, lesionados. ¿Quién es Leonard Prescott, el suplente del FCB?

A pesar de la victoria por 6-1 contra el Atalanta de Bérgamo en la Liga de Campeones, el Bayern de Múnich está preocupado por la situación de la portería. Jonas Urbig tuvo que ser trasladado al hospital nada más terminar el partido tras recibir un golpe en la cabeza. Vincent Kompany ahora debe esperar que, tras la baja de Manuel Neuer (rotura fibrilar), su segundo portero no tenga que estar también de baja durante mucho tiempo. Aunque contra el Bayer Leverkusen parece que Sven Ulreich será el sustituto, también hay una nueva cara en el punto de mira: el prometedor portero Leonard Prescott ya formó parte de la convocatoria en el partido de ida de octavos de final contra el Atalanta. Pero, ¿quién es este joven que de repente se sienta en el banquillo del FC Bayern?

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