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Oliver Maywurm

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FC Bayern de Múnich, noticias y rumores: ¡Sería un fichaje sensacional! El FCB sigue de cerca a un internacional alemán

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K. Havertz
Bayern Múnich

El Bayern de Múnich estudia el futuro de una estrella de la selección alemana. Un famoso entrenador criticó el 4-5 del Bayern ante el PSG. Noticias y rumores del FCB.

Más noticias y rumores sobre el FC Bayern de Múnich:

  • No tiene futuro en el Bayern: el Chelsea no pagaría el alto precio de Nicolas Jackson.
  • El Galatasaray no ejercerá la opción de compra de Sacha Boey, cedido por el Bayern.
  • ¿Se quedará un año más en el FC Bayern? Se dice que Manuel Neuer ya ha tomado una decisión.
  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Rumor: el FC Bayern Múnich sigue de cerca a Kai Havertz.

    Según informes, el FC Bayern Múnich sigue de cerca al delantero del Arsenal Kai Havertz.

    Según el periodista inglés y experto en el Arsenal Charles Watts, quien trabajó para GOAL, el FCB estaría entre los clubes que siguen de cerca la situación del alemán. Por ahora, el interés bávaro no se ha concretado.

    Su contrato con los ‘gunners’ vence en 2028 y el club lo vendería ante una oferta atractiva. Cuando está en forma, es clave para Mikel Arteta, aunque las lesiones le han limitado en los últimos 18 meses. Ahora mismo está lesionado, pero se espera que esté listo para el Mundial, donde el seleccionador alemán Julian Nagelsmann confía en él.

    Su fichaje aportaría calidad, pero exigiría una inversión elevada: el Arsenal busca recuperar los 75 millones pagados al Chelsea en 2023.

    Además, el Bayern ya trabaja de forma concreta en fichar un extremo: Anthony Gordon (Newcastle) es el favorito, aunque Fabrizio Romano menciona otros dos nombres, uno de ellos, según The Athletic, Yan Diomande (RB Leipzig). En ambos casos la transferencia sería muy elevada.

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  • FC Bayern München v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    Rumor: ¿Provoca malestar en el FC Bayern la marcha de Kathleen Krüger?

    La posible salida de Kathleen Krüger, directora de Organización e Infraestructura del Bayern Múnich, al Hamburgo SV genera malestar en el club bávaro.

    Según el Hamburger Abendblatt, «no todos en Múnich están contentos» con su partida al HSV como directora deportiva, pues se le había prometido un ascenso en el FCB.

    El miércoles, Sport Bild y Hamburger Abendblatt anunciaron que reemplazará a Stefan Kuntz, destituido a principios de año. Según Sky, el Bayern ya le dio el visto bueno.

    Krüger trabajó en el FCB desde 2012 hasta 2024, primero como directora de equipo. Pep Guardiola quiso llevársela al Manchester City, pero ella decidió quedarse.

  • Elche CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Diego Simeone ve con recelo el espectáculo entre el PSG y el FCB

    El 5-4 entre el París Saint-Germain y el Bayern de Múnich en la ida de semifinales de la Liga de Campeones pasó a la historia y entusiasmó al mundo. Sin embargo, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, lo valoró también con crítica.

    «Cuando un partido acaba 5-4, todos dicen: “¡Qué partido tan fantástico!”. Yo, como entrenador, pienso: nos han marcado cinco goles», declaró Simeone tras el 1-1 del Atlético ante el Arsenal en la ida de semifinales de la Liga de Campeones, en Prime Video Sport Italia. «No sé si para nosotros, los entrenadores, sea tan bueno, pero, por supuesto, fue bonito de ver por televisión», añadió.

    El PSG llegó a ganar 5-2, pero los goles de Dayot Upamecano y Luis Díaz dejaron el 4-5 final. Así, todo queda abierto para la vuelta en Múnich el miércoles. Lo mismo sucede con la vuelta entre Arsenal y Atlético, el martes en Londres. El ganador de cada duelo avanzará a la final de la Liga de Campeones, programada para finales de mayo en Budapest.

  • FC Bayern de Múnich, calendario: próximos partidos del FCB

    Fecha

    Partido

    Competición

    Sábado 2 de mayo

    FC Bayern - 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Miércoles 6 de mayo

    FC Bayern - París Saint-Germain

    Liga de Campeones

    Sábado 9 de mayo

    VfL Wolfsburgo - FC Bayern

    Bundesliga

    Sábado 16 de mayo

    FC Bayern - 1. FC Colonia

    Bundesliga

    Sábado 23 de mayo

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    Copa DFB

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