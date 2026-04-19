FC Bayern de Múnich, noticias y rumores: ¿Se avecina una reñida pugna por el fichaje de Min-Jae Kim?

Al parecer, Min-Jae Kim no solo interesa al Fenerbaçe, su exequipo en Turquía. Según el periodista turco Alper Yemeniciler, sus rivales locales Galatasaray y Beşiktaş también contactaron con su representante. No obstante, si regresa a Turquía, Kim priorizaría al F. C. Estambul, donde ya jugó en la 2021/22.

Tras brillar en la 2021/22, fichó por el Nápoles por 19 millones y un año después pasó al Bayern por 50 millones, con contrato hasta 2028. Sin embargo, no ha cumplido las expectativas. Hoy es el tercer central, por detrás de Upamecano y Tah, y su salida en verano parece probable, con una cláusula de unos 30 millones.

Además, Juventus y AC Milan también han sido vinculados con el central.