Dietmar Hamann, exjugador del Bayern, recomienda no ofrecer a Harry Kane un contrato demasiado largo.
«Le queda un año de contrato. Creo que hablan de dos o tres años más y yo sería cauteloso, porque cumplirá 33. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más seguirá marcando goles?», señaló Hamann al diario tz. Kane ha marcado muchos goles en sus tres años en el campeón alemán, pero Hamann se muestra escéptico sobre la duración del contrato: «Una renovación de un año, sí. Dos años, posiblemente. Tres años serían, en mi opinión, demasiado».
Kane está cómodo en Múnich y probablemente cumplirá su contrato actual, que vence en 2027. De todas formas, ya se planean conversaciones para una posible extensión de tres años, hasta 2030.
«La afición está muy contenta con él. Es un gran embajador del fútbol», destacó Hamann, quien fichó por el Bayern en 2023 procedente del Tottenham Hotspur por 95 millones de euros. «Es un honor para la Bundesliga y para el Bayern que el capitán de Inglaterra juegue aquí».