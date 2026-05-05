Goal.com
En directo
FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-BAYERN MUNICHAFP
Jochen Tittmar

Traducido por

FC Bayern de Múnich, noticias y rumores: ¡Metedura de pata en la tienda para aficionados! El FCB sufre un percance con las camisetas

Bundesliga
Bayern Múnich
K. Coman
A. Pavlovic

El FC Bayern de Múnich cometió un error en la venta de camisetas. Mientras, una leyenda del club elogia a Aleksandar Pavlovic. Noticias y rumores del FCB.

Más noticias, reportajes y rumores sobre el FC Bayern de Múnich:

  • El Bayern tendrá un nuevo «papá», al que Guardiola quería clonar mil veces
  • Problemas para el PSG antes del gran partido de la Liga de Campeones
  • ¡Meses de baja! Un talentoso jugador del Bayern, perseguido por la mala suerte, sufre una grave lesión.
  • FC Bayern München v Olympique Lyonnais - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Un percance con las camisetas en la tienda del FCB

    Poco antes del decisivo partido de vuelta de semifinales de la Champions League, el FC Bayern presentó el lunes su nueva equipación para la temporada 2026/27. El equipo la estrenará el miércoles contra el París Saint-Germain. 

    Sorprendió encontrar en la tienda oficial una camiseta a nombre de Kingsley Coman, quien no juega en el club desde hace nueve meses. El error se debió a un fallo técnico en la web de Adidas. 

    Allí se ofrecía por error la nueva camiseta con el nombre del extremo y su dorsal 11, aunque su etapa en el club del Isar ya había terminado. 

    El autor del gol de cabeza que dio la Champions al Bayern en 2020 contra el PSG dejó Múnich en agosto de 2025, tras una década, y fichó por el Al-Nassr por unos 30 millones de euros. Ahora, con 29 años, juega en Arabia Saudí junto a Cristiano Ronaldo.

    • Anuncios
  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Bastian Schweinsteiger elogia a Aleksandar Pavlovic

    Aleksandar Pavlovic brilla en el Bayern y ya destaca en la selección de Julian Nagelsmann. Bastian Schweinsteiger ve en él un futuro líder de Alemania. 

    En declaraciones a la Münchner Abendzeitung, el ex capitán de la selección destacó la gran calidad del canterano del Bayern. Al hablar del futuro liderazgo del equipo, Schweinsteiger afirmó: «Kimmich es el líder; me encantaría ver también a Pavlovic en ese papel».

    La forma en que el centrocampista se ha impuesto en el Bayern le inspira respeto al campeón del mundo de 2014. «Se ha desarrollado de maravilla en el Bayern y desempeña allí un papel fundamental», destacó el jugador de 40 años.

    Para el exjugador, Pavlovic ya es una pieza clave en la selección. «Tenemos jugadores de talla mundial: Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic y Florian Wirtz», concluyó.

  • FC Bayern de Múnich, calendario: próximos partidos del FCB

    FechaPartidoCompetición
    Miércoles 6 de mayoFC Bayern - París Saint-GermainLiga de Campeones
    Sábado 9 de mayoVfL Wolfsburgo - FC BayernBundesliga
    Sábado 16 de mayoFC Bayern - 1. FC ColoniaBundesliga
    Sábado 23 de mayoFC Bayern - VfB StuttgartCopa DFB
Liga de Campeones
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG