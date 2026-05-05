Aleksandar Pavlovic brilla en el Bayern y ya destaca en la selección de Julian Nagelsmann. Bastian Schweinsteiger ve en él un futuro líder de Alemania.
En declaraciones a la Münchner Abendzeitung, el ex capitán de la selección destacó la gran calidad del canterano del Bayern. Al hablar del futuro liderazgo del equipo, Schweinsteiger afirmó: «Kimmich es el líder; me encantaría ver también a Pavlovic en ese papel».
La forma en que el centrocampista se ha impuesto en el Bayern le inspira respeto al campeón del mundo de 2014. «Se ha desarrollado de maravilla en el Bayern y desempeña allí un papel fundamental», destacó el jugador de 40 años.
Para el exjugador, Pavlovic ya es una pieza clave en la selección. «Tenemos jugadores de talla mundial: Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic y Florian Wirtz», concluyó.