El exjugador profesional de la Bundesliga Maik Franz espera con especial ilusión el espectacular partido de cuartos de final de la Liga de Campeones entre el FC Bayern de Múnich y el Real Madrid, sobre todo por un duelo personal.

Franz, que en su día fue un defensa muy duro en equipos como el VfL Wolfsburgo y el Eintracht de Fráncfort, está convencido de que el lateral del Bayern Konrad Laimer le va a poner las cosas muy difíciles a la estrella ofensiva del Real Madrid, Vinicius Junior.

«Le va a dar una buena», dijo un Franz literalmente eufórico en el programa Fantalk de Sport1. «Tal y como juega Laimer», hay que defenderse de las habilidades ofensivas de Vinicius, subrayó el jugador de 44 años. «Le va a dar mucha guerra, va a estar siempre pegado a sus pantorrillas. Además, le provocará físicamente todo el tiempo y le va a comer vivo. Tengo muchas ganas de ver este duelo. Ese Vinicius tan elegante y rápido... y luego llega este mordedor de pantorrillas, esta piraña, y se lo come vivo».

El Real se impuso al Manchester City en los octavos de final. Tras ganar 3-0 en el partido de ida, los blancos también ganaron el martes el partido de vuelta en Inglaterra por 2-1, en el que Vinicius marcó un doblete. «¡Vamos a por ellos!», lanzó el jugador de 25 años inmediatamente después del partido, en lo que fue una declaración de guerra al Bayern.

El FCB ya era prácticamente el rival del Real Madrid en cuartos de final antes del partido de vuelta de octavos contra el Atalanta de Bérgamo del miércoles, ya que el campeón alemán había ganado el partido de ida a domicilio por 6-1. El partido de vuelta también se lo llevó claramente el equipo de Múnich (4-1); el delantero Harry Kane declaró después, en referencia al desafío contra el Madrid, en DAZN: «No le tenemos miedo a nadie».

El partido de ida en la capital española se disputará el 7 de abril, y ocho días después el Real visitará Múnich para el partido de vuelta. El ganador se enfrentará en semifinales al siguiente gigante, ya sea el París Saint-Germain o el Liverpool FC.