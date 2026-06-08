El presidente del Bayern, Herbert Hainer, fue contundente: el club alemán desmiente los rumores sobre el traspaso de Michael Olise. Varios medios habían informado de que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, planeaba ofrecer 150 millones de euros por el francés de 24 años si ganaba las próximas elecciones.

Durante una visita a un club de aficionados, Hainer fue claro con Bild: «Michael Olise tiene contrato a largo plazo con el Bayern y no somos un club vendedor. Si Florentino Pérez quiere enviarnos una oferta, puede ahorrárselo».

Aunque el presidente del Real Madrid y el futuro entrenador, José Mourinho, ven al delantero como clave para la Liga de Campeones de 2027, en la directiva bávara reina la unanimidad. La directiva, liderada por Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Jan-Christian Dreesen, Max Eberl y Christoph Freund, rechaza ceder al delantero fichado en 2024.

Pérez negó en televisión que la oferta récord de 150 millones fuera para Olise, pero la prensa aseguró lo contrario. Para los directivos del Bayern, eso no importa: Olise, vinculado al club hasta 2029, es intransferible.