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Jochen Tittmar

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FC Bayern de Múnich, noticias y rumores: ¿Interés por Michael Olise? El FCB lanza un mensaje claro al Real Madrid

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Bayern Múnich
L. Karl
M. Olise
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El FC Bayern Múnich responde a los rumores sobre el interés del Real Madrid en Michael Olise. El FC Barcelona sigue a Lennart Karl. Noticias y rumores del FCB.

Más noticias y rumores sobre el FC Bayern de Múnich:

  • ¿Se cerrará el acuerdo la semana que viene? Parece que el Bayern está muy cerca de fichar a una estrella.
  • ¿Le arrebatará algún club de primera división al FC Bayern un talento defensivo?
  • ¿O se le adelantará el City? El FCB tendrá que darse prisa con el jugador que quiere.
  • HERBERT HAINER BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    FC Bayern de Múnich, Noticias: El FCB responde a los rumores sobre el interés del Real Madrid en Michael Olise.

    El presidente del Bayern, Herbert Hainer, fue contundente: el club alemán desmiente los rumores sobre el traspaso de Michael Olise. Varios medios habían informado de que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, planeaba ofrecer 150 millones de euros por el francés de 24 años si ganaba las próximas elecciones. 

    Durante una visita a un club de aficionados, Hainer fue claro con Bild: «Michael Olise tiene contrato a largo plazo con el Bayern y no somos un club vendedor. Si Florentino Pérez quiere enviarnos una oferta, puede ahorrárselo».

    Aunque el presidente del Real Madrid y el futuro entrenador, José Mourinho, ven al delantero como clave para la Liga de Campeones de 2027, en la directiva bávara reina la unanimidad. La directiva, liderada por Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Jan-Christian Dreesen, Max Eberl y Christoph Freund, rechaza ceder al delantero fichado en 2024.

    Pérez negó en televisión que la oferta récord de 150 millones fuera para Olise, pero la prensa aseguró lo contrario. Para los directivos del Bayern, eso no importa: Olise, vinculado al club hasta 2029, es intransferible.

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  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Rumor: el FC Barcelona sigue a Lennart Karl.

    Lennart Karl, del Bayern, está en la agenda del Barça, según Mundo Deportivo, que cita “fuentes fiables”. 

    Según estas fuentes, la lista incluye cinco jóvenes promesas para las que el próximo Mundial podría ser un trampolín ideal. Además de Karl, se menciona a otro jugador de la Bundesliga: Ibrahim Maza, del Bayer Leverkusen, quien habría convencido al Barça por su «excelente regate, creatividad y visión de juego». 

    Aunque Karl, de 18 años, se perderá el torneo por una rotura fibrilar, sigue en la mira del club. Ronden la lista los centrocampistas Kees Smit (AZ Alkmaar) y Lewis Miley (Newcastle United), más el creativo del Oporto, Rodrigo Mora.

  • Los fichajes más caros del FC Bayern de Múnich

    JugadorPosiciónProcedenciaAñoFichaje
    Harry KaneDelanteroTottenham Hotspur202395 millones de euros
    Lucas HernándezDefensaAtlético de Madrid201980 millones de euros
    Luis DíazDelanteroLiverpool FC202570 millones de euros
    Matthijs de LigtDefensaJuventus202267 millones de euros
    Michael OliseDelanteroCrystal Palace202453 millones de euros