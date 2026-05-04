FC Bayern de Múnich, noticias y rumores - «Han defendido con la lengua fuera»: ¿Será esta la ventaja decisiva del Bayern frente al PSG?

Lothar Matthäus, el jugador con más partidos internacionales, cree que el Bayern de Múnich está en mejor forma física que el París Saint-Germain para la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones.

«En la ida dominó el Bayern, sobre todo los últimos 20 o 25 minutos; si hubiera finiquitado mejor algunos ataques, no habría perdido. Dejó una gran impresión física, algo que repite en todos los partidos. Para mí son físicamente más fuertes que el PSG, que defendía atrás con la lengua fuera», explicó Matthäus el domingo en Sky90.

Opina que, sin patriotismo de por medio, el Bayern parece más sólido y que, por ello, ganará el partido y alcanzará la final de Budapest.

En la ida, el Bayern perdía 2-5 pero acabó 4-5. Todo se decidirá el miércoles en Múnich.

En una eventual final, el Bayern se mediría al Arsenal o al Atlético de Madrid, mientras que la otra semifinal, tras el 1-1 en Madrid, también queda abierta.