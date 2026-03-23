Goal.com
En directo
FBL-GER-CUP-BOCHUM-BAYERN MUNICHAFP
Oliver Maywurm

Traducido por

FC Bayern de Múnich, noticias y rumores - «Esto es un poco injusto»: esta estrella del FCB está muy infravalorada, según Stefan Effenberg

Harry Kane, Michael Olise y compañía están en boca de todos gracias al éxito futbolístico del Bayern de Múnich. Sin embargo, Stefan Effenberg destaca expresamente a otros jugadores. Noticias y rumores sobre el FCB.

Más noticias, reportajes y rumores sobre el FC Bayern de Múnich:

  • Una estadística preocupante del FC Bayern de Múnich desconcierta a Joshua Kimmich
  • Lennart Karl viaja con el FC Bayern hacia su pasado... ¿y hacia el futuro?
  • El FC Bayern de Múnich podría batir un récord de más de 50 años
  • Der Stahlwerk DoppelpassGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, Noticias - «Esto va más allá»: Stefan Effenberg destaca la importancia de Josip Stanisic

    El exjugador del FCB Stefan Effenberg ha destacado el papel de la defensa en el éxito actual del FC Bayern de Múnich. Entre otras cosas, ha resaltado la importancia de Josip Stanisic, mientras que los titulares suelen centrarse más bien en las estrellas ofensivas como Harry Kane, Michael Olise y compañía.

    «Esto pasa un poco desapercibido: cuando veo a un Stanisic que está haciendo una temporada excepcional, ya sea por la banda derecha o por la izquierda, cuando veo cómo rinde Laimer, esos son, en definitiva, los pilares que hacen al FC Bayern aún más fuerte», declaró Effenberg el domingo en el programa «Doppelpass» de Sport1. Stanisic ha sido titular con frecuencia en el Bayern esta temporada y ya suma 30 partidos. El defensa de 25 años ha logrado diez participaciones directas en goles (tres tantos y siete asistencias). Stanisic destaca, entre otras cosas, por su flexibilidad, ya que además de ocupar ambas posiciones de lateral, también puede jugar como central.

    Konrad Laimer es igualmente importante para la gran temporada del Bayern y, al igual que Stanisic, destaca sobre todo por su trabajo y su flexibilidad. El austriaco, que juega como lateral derecho o izquierdo, suma hasta ahora 34 partidos en la temporada 2025/26 (tres goles y nueve asistencias).

    Effenberg elogió que Laimer y Stanisic «se han vuelto sólidos» en combinación con la pareja de centrales formada por Dayot Upamecano y Jonathan Tah. Según el exjugador de 57 años, que ganó la Liga de Campeones con el Bayern en 2001, el equipo no siempre había tenido «esa fiabilidad defensiva en los últimos años al nivel de la Liga de Campeones».

    El FCB quiere volver a triunfar este año en la máxima competición europea y levantar la copa por primera vez desde 2020. Effenberg no ve un claro favorito para el espectacular partido de cuartos de final que enfrentará al Bayern y al Real Madrid en abril: «Para mí es un duelo entre iguales, en el que realmente dependerá del estado de forma del día».

    • Anuncios
  • Lothar Matthäus 2025Getty Images

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Para Lothar Matthäus, el FCB es «el mejor equipo de Europa»

    Lothar Matthäus, el jugador con más partidos internacionales de la historia, es otro exjugador del FCB que se muestra más optimista en cuanto a las posibilidades del Bayern de Múnich de pasar a la siguiente ronda en los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

    «Estoy convencido de que el Bayern de Múnich es el mejor equipo de Europa a lo largo de toda la temporada, no solo a nivel nacional, sino también en la competición internacional», declaró Matthäus el domingo en Sky90. Aunque «la situación podría ponerse peligrosa para el Bayern» si el Real Madrid mantuviera el nivel mostrado en los dos partidos de octavos de final contra el Manchester City (3-0, 2-1), Matthäus considera que el FCB es claramente más fuerte que el City.

    «El Bayern está por encima del Manchester City porque actúa como un equipo. Son ambiciosos. Antes marcaban la mayoría de los goles y sumaban la mayoría de los puntos. Ahora también corren la mayor cantidad de kilómetros, algo que antes no era el punto fuerte del FC Bayern», elogió Matthäus. Por lo tanto, el campeón alemán es «favorito en esta ronda contra el Real Madrid, sobre todo porque el partido de vuelta se disputará en el Allianz Arena».

    El 7 de abril, el Bayern visitará Madrid para disputar el partido de ida de cuartos de final; ocho días después, el Real Madrid jugará el partido de vuelta en Múnich. Si el Bayern se impone, en la semifinal de la Liga de Campeones le esperaría el siguiente gigante del fútbol europeo: el París Saint-Germain o el Liverpool FC.

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, Noticias - «La verdad es que fue muy, muy flojo»: Joshua Kimmich quiere por fin hacer un buen Mundial

    Joshua Kimmich, del Bayern de Múnich, espera poder disputar este verano un Mundial exitoso con la selección alemana, tras las numerosas decepciones de los últimos años.

    «Por suerte, uno encuentra formas de lidiar con las derrotas y las decepciones», declaró Kimmich en una entrevista con la SWR sobre la amarga eliminación en la fase de grupos del Mundial de 2022. De todos modos, con la selección alemana ha vivido «muchísimos torneos» que «no fueron buenos».

    Kimmich debutó con la selección poco antes de la Eurocopa 2016; la siguiente Eurocopa, celebrada en Francia, salió bien al llegar a semifinales, y en 2017 la estrella del Bayern formó parte de la selección alemana que ganó la Copa Confederaciones. «Después de eso, sinceramente, fue muy, muy escaso. Precisamente en un Mundial, nunca he llegado a la fase eliminatoria», subrayó Kimmich, cuyo primer Mundial, en 2018, también terminó muy pronto con la eliminación en la fase de grupos.

    Entre las dos fases finales del Mundial, Kimmich quedó eliminado con Alemania en los octavos de final de la Eurocopa 2021, y en la Eurocopa 2024 su trayectoria terminó de forma muy desafortunada en cuartos de final contra la futura campeona de Europa, España. El torneo en casa estuvo «bien», «pero aun así quedamos eliminados en cuartos de final. Por lo tanto, la selección alemana todavía tiene grandes objetivos, aunque, por supuesto, sabemos que todo tiene que salir muy bien si queremos aspirar a lo más alto», afirmó Kimmich.

    Los próximos partidos amistosos en Suiza (27 de marzo) y contra Ghana (30 de marzo) son «muy importantes», subrayó el capitán de la DFB. «Los últimos partidos internacionales no han sido siempre positivos, por lo que cada partido nos viene bien. Creo que el equipo se unirá aún más con más partidos». Aunque en los clubes se entra en la fase decisiva de la temporada tras los dos partidos con la selección, nadie debe bajar el ritmo, advirtió el jugador de 31 años ante cualquier relajación: «No puede ser que alguien no tenga ganas de jugar un partido internacional. Jugar con Alemania es algo muy especial. ¡Por eso tenemos que ir todos y tener ganas! Tenemos que estar deseando seguir creciendo como equipo para poder tener un papel importante en el Mundial».

    El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá comienza para Kimmich y compañía el 14 de junio con el primer partido de la fase de grupos contra Curazao. Los demás rivales de Alemania en la fase de grupos serán Costa de Marfil (20 de junio) y Ecuador (25 de junio).

  • FC Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB

    Fecha

    Hora

    Partido

    Sábado, 4 de abril

    15:30

    SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga)

    Martes, 7 de abril

    21:00

    Real Madrid - FC Bayern (Liga de Campeones)

    Sábado, 11 de abril

    18:30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Miércoles, 15 de abril

    21:00

    FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)

    Domingo, 19 de abril

    17:30

    FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)

Bundesliga
Friburgo crest
Friburgo
SCF
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB