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Según «kicker», el Bayern ingresó hasta 13 millones por el traspaso de Noel Aseko al Eintracht. Pero algo menos de un millón irá al Hannover 96.
Según Bild, el club de Baja Sajonia se garantizó en la recompra del Bayern una participación en la reventa del internacional sub-21 por 950 000 euros. Aseko jugó un año y medio cedido en Segunda antes de que el Hannover lo fichara de forma definitiva por un millón de euros.
Sin embargo, al destacar en su segunda temporada con los “rojos”, el Bayern activó su cláusula de recompra de 2,5 millones para incorporarlo como recambio en el centro del campo tras las salidas de Guerreiro y Goretzka, o para venderlo después a un precio mayor. Finalmente se eligió la segunda opción: Aseko firmó con el Eintracht hasta 2031.
«Mantuve un diálogo muy intenso con la directiva y el entrenador», declaró Aseko en su presentación con el equipo de Hesse el lunes. En particular, mantuvo una «buena conversación» con Vincent Kompany, quien le aclaró el papel que podría desempeñar en el Bayern.
Sin embargo, no le convenció. «Fue sincero conmigo, yo también lo fui con él y, por eso, se concretó lo del Eintracht», explicó Aseko, quien se describió a sí mismo como «al estilo de N’Golo Kanté».
En diciembre, el fichaje del defensa central ecuatoriano de 18 años Virgilio Olaya, del SD Aucas, por el FC Bayern parecía un trámite. Sin embargo, la situación ha cambiado.
Según el periodista especializado en fichajes Rudy Galetti, nunca hubo acuerdo entre Olaya y el Bayern, así que la pugna por este talento defensivo sigue «completamente abierta». El equipo muniqués mantiene su interés, pero ahora el Olympique de Lyon y el AC Milan también lo siguen de cerca.
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