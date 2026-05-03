Bouna Sarr, exjugador del Bayern, relató una anécdota de su etapa en el club en la que Joshua Kimmich fue protagonista.

Se trataba de la prueba «Vameval», que mide la velocidad aeróbica máxima, es decir, la máxima velocidad de carrera que un jugador puede mantener con un uso óptimo de oxígeno. Sarr solía ganar esta prueba en sus clubes anteriores, así que, antes de realizarla con el Bayern, preguntó quién sería su rival más duro.

«Pregunté: “¿Quién es el mejor?”. Me respondieron: “Joshua Kimmich”», recordó Sarr en L’Equipe. «Cuando se enteró, vino y nos reímos», añadió.

Sarr, quien jugó en el Bayern de 2020 a 2024, ganó esa prueba, pero fue uno de sus pocos logros en Múnich. Las lesiones le limitaron a solo 33 partidos en cuatro años y acabó considerado un fichaje fallido.

Tras dejar el club en verano de 2024, pasó un año y medio sin equipo. Desde febrero juega de nuevo en el FC Metz de la Ligue 1, donde comenzó su carrera.