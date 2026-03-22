FC Bayern de Múnich, noticias y rumores - «Amo este club»: el jugador cedido espera tener una segunda oportunidad en el FCB

Daniel Peretz, cedido actualmente al Southampton FC, alberga una tímida esperanza de tener una segunda oportunidad en el Bayern de Múnich.
«El Bayern sigue estando en mi corazón. Amo al club», declaró el guardameta de 25 años en una entrevista con transfermarkt.de. Peretz se incorporó al FCB en 2023, pero, a pesar de algunas actuaciones prometedoras, nunca pasó de ser el portero suplente.
Al principio era el número dos por detrás del portero titular Manuel Neuer, pero tras el fichaje de Jonas Urbig a principios de 2025 acabó siendo relegado al puesto de número tres. No está claro qué pasará en verano, sobre todo porque Alexander Nübel, otro aspirante al puesto de titular bajo los palos, regresa de su cesión en el VfB Stuttgart.
De cara a su futuro personal, para Peretz es fundamental disponer de minutos suficientes. Un regreso a Múnich solo tendría sentido si se le ofreciera una perspectiva realista: «La situación aún está muy lejos. Es difícil saber cómo terminaremos la temporada. Y el Bayern tiene su propia situación. Manu (Manuel Neuer; nota del editor) tiene que decidir si sigue o no. Después, el Bayern decidirá y nosotros nos aseguraremos de que se tome la mejor decisión para mi carrera», afirma el israelí.
Si el capítulo del Bayern de Múnich llegara realmente a su fin este verano, Peretz también se plantearía quedarse en el Southampton: «Creo que sería lógico. Pero aún es demasiado pronto para hablar del verano. Ahora mismo estoy centrado de verdad en los partidos. Espero que podamos hablar de ello dentro de dos meses, cuando hayamos ascendido a la Premier League. Entonces será mucho más fácil dar una respuesta».
Peretz se incorporó a la segunda división inglesa en invierno, tras una cesión fallida al Hamburgo SV; allí es ahora el portero titular y aspira al ascenso a la Premier League: «Es una combinación perfecta para ambos. Me encontraba en una fase en la que necesitaba ese impulso para convertirme en el portero titular. Necesitaba jugar con regularidad».
El jugador de 25 años tiene contrato con el FC Bayern hasta 2028. En Múnich tiene una competencia de renombre con Neuer, Jonas Urbig y Sven Ulreich.